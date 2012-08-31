四川攀枝花煤矿爆炸事故遇难者增至26人(更新版)

香港社会：前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
(本文由路透中文网编译提供)
(更新矿难遇难人数和细节)
路透上海8月30日电---新华社周四报导称，四川攀枝花肖家湾煤矿瓦斯爆炸事故遇难者增至26人，另有21人生死未卜。中国煤炭行业事故频发，这是今年发生的最大矿难之一。
新华社称，肖家湾煤矿周三发生爆炸事故后，四川省迅速调集全省矿山救援力量赶赴现场；截至目前，已有107名矿工成功脱险。51人被送往医院，其中七人情况危急。
根据中国官方媒体报导，中国政府安全生产监督部门称，去年全国煤矿事故遇难人数为1,973人。这低于2010年的2,433人和2009年的2,631人。
新华社援引事故抢险救援指挥部的报导称，含有瓦斯气体的井下温度高达90摄氏度，阻碍了抢险救援工作。
新华社称，肖家湾煤矿隶属攀枝花市正金工贸有限责任公司，警方正在对矿主进行问询。(完)
--编译：王凤昌 发稿：程芳
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