〔中国证券〕A股上市公司上半年净利同比微降,受经济放缓影响--报载

香港社会：前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透北京8月31日电---中国证券报周五报导称,中国A股市场2,453家上市公司上半年实现净利润1.01万亿(兆)元人民币,同比下滑0.38%;受经济增速放缓影响,A股上市公司整体盈利能力正在下滑.
上半年,上市公司实现营业总收入11.43万亿元,同比增长6.82%;平均实现基本每股收益0.1749元,同比下滑28.14%.引人瞩目的是,银行类上市公司仍然强劲,以强大的"吸金"能力保持着业绩同比稳定增长.
16家银行业上市公司上半年全部实现净利润正增长,合计净利5,452.29亿元,同比增长18.25%,是全部A股上市公司净利润的53.98%.平均实现基本每股收益0.7054元,同比增长19.81%.
报导并称,从2,453家上市公司净利润排行榜中可看到,在净利润排名前10位上市公司中,有七家属银行业.工商银行(601398.SS)(1398.HK)、建设银行(601939.SS)(0939.HK)、农业银行(1288.HK)(601288.SS)和中国银行(3988.HK)(601988.SS)稳居前四位.
紧随其后的是中国石油(0857.HK)(601857.SS)、交通银行(3328.HK)(601328.SS)、中国神华(1088.HK)(601088.SS)、中国石化(0386.HK)(600028.SS)、招商银行(600036.SS)(3968.HK)和中信银行(601998.SS)(0998.HK).
此外,食品饮料、旅游餐饮、医药生物、信息服务等行业公司的业绩表现也好于A股上市公司整体水平.
在净利润亏损排行榜中位居前10位公司中,有五家属钢铁行业.具体看来,中国远洋(1919.HK)(601919.SS)以净利润亏损48.72亿元位居亏损榜单第一位,中国铝业(601600.SS)(2600.HK)、鞍钢股份(0347.HK)(000898.SZ)、马钢股份(600808.SS)(0323.HK)和安阳钢铁(600569.SS)紧随其后.
中证报同日发表社评认为,由于内外需增速放缓、成本上升等因素持续施压,及去库存进展缓慢等因素影响,上市公司三季度业绩恐继续寻底.且鉴于去库存进展、宏观调控政策等因素变数仍存,上市公司四季度业绩同比增速是否会出现反弹尚不明朗.
社评并警示,尽管上半年银行业业绩稳定增长,但下半年能否"护盘"存在较大不确定性.一方面,二季度驱动银行盈利多重因素呈放缓迹象而资产质量隐忧开始浮现;同时,作为贷款发放对象的非金融类企业面临困境,银行业不能独善其身.市场预期,三季度银行业净利润增速回落是大概率事件.(完)
--发稿 康熙泽; 审校 张喜良
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