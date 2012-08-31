〔中国证券〕A股上市公司上半年净利同比微降,受经济放缓影响--报载

路透北京8月31日电---中国证券报周五报导称,中国A股市场2,453家上市公司上半年实现净利润1.01万亿(兆)元人民币,同比下滑0.38%;受经济增速放缓影响,A股上市公司整体盈利能力正在下滑.

上半年,上市公司实现营业总收入11.43万亿元,同比增长6.82%;平均实现基本每股收益0.1749元,同比下滑28.14%.引人瞩目的是,银行类上市公司仍然强劲,以强大的"吸金"能力保持着业绩同比稳定增长.

16家银行业上市公司上半年全部实现净利润正增长,合计净利5,452.29亿元,同比增长18.25%,是全部A股上市公司净利润的53.98%.平均实现基本每股收益0.7054元,同比增长19.81%.

报导并称,从2,453家上市公司净利润排行榜中可看到,在净利润排名前10位上市公司中,有七家属银行业.工商银行(601398.SS)(1398.HK)、建设银行(601939.SS)(0939.HK)、农业银行(1288.HK)(601288.SS)和中国银行(3988.HK)(601988.SS)稳居前四位.

紧随其后的是中国石油(0857.HK)(601857.SS)、交通银行(3328.HK)(601328.SS)、中国神华(1088.HK)(601088.SS)、中国石化(0386.HK)(600028.SS)、招商银行(600036.SS)(3968.HK)和中信银行(601998.SS)(0998.HK).

此外,食品饮料、旅游餐饮、医药生物、信息服务等行业公司的业绩表现也好于A股上市公司整体水平.

在净利润亏损排行榜中位居前10位公司中,有五家属钢铁行业.具体看来,中国远洋(1919.HK)(601919.SS)以净利润亏损48.72亿元位居亏损榜单第一位,中国铝业(601600.SS)(2600.HK)、鞍钢股份(0347.HK)(000898.SZ)、马钢股份(600808.SS)(0323.HK)和安阳钢铁(600569.SS)紧随其后.

中证报同日发表社评认为,由于内外需增速放缓、成本上升等因素持续施压,及去库存进展缓慢等因素影响,上市公司三季度业绩恐继续寻底.且鉴于去库存进展、宏观调控政策等因素变数仍存,上市公司四季度业绩同比增速是否会出现反弹尚不明朗.

社评并警示,尽管上半年银行业业绩稳定增长,但下半年能否"护盘"存在较大不确定性.一方面,二季度驱动银行盈利多重因素呈放缓迹象而资产质量隐忧开始浮现;同时,作为贷款发放对象的非金融类企业面临困境,银行业不能独善其身.市场预期,三季度银行业净利润增速回落是大概率事件.(完)