〔中国新股〕科技出版传媒集团拟在上交所IPO募资30-50亿元--IFR

路透8月31日电---据汤森路透旗下IFR报导，消息人士称，中国科技出版传媒集团计划通过上交所IPO募资约30-50亿元人民币（4.72-7.87亿美元）。

该公司已于6月向证监会递交上市申请，目前仍处于初审阶段。中银国际证券为是次交易保荐人，中信证券(600030.SS)(6030.HK)据悉为是次交易联席主承销商。

是项交易预期将会受到投资者欢迎。在此前的媒体公司IPO中，投资者显示出巨大的兴趣。“媒体公司，尤其是与政府关系密切的公司，肯定是国内IPO市场的关注焦点，”一位基金经理称。

作为中国官方报纸《人民日报》旗下网站，人民网于(603000.SS)今年4月份上市募得13.82亿元，为原计划的2.62倍。该公司股价在上市后一个月的时间内翻了一番，目前市价仍较发行价高出约75%。

今年2月份上市的吉视传媒(601929.SS)，首日挂牌涨幅亦达87%。(完)

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