〔中国新股〕科技出版传媒集团拟在上交所IPO募资30-50亿元--IFR

香港社会：前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透8月31日电---据汤森路透旗下IFR报导，消息人士称，中国科技出版传媒集团计划通过上交所IPO募资约30-50亿元人民币（4.72-7.87亿美元）。
该公司已于6月向证监会递交上市申请，目前仍处于初审阶段。中银国际证券为是次交易保荐人，中信证券(600030.SS)(6030.HK)据悉为是次交易联席主承销商。
是项交易预期将会受到投资者欢迎。在此前的媒体公司IPO中，投资者显示出巨大的兴趣。“媒体公司，尤其是与政府关系密切的公司，肯定是国内IPO市场的关注焦点，”一位基金经理称。
作为中国官方报纸《人民日报》旗下网站，人民网于(603000.SS)今年4月份上市募得13.82亿元，为原计划的2.62倍。该公司股价在上市后一个月的时间内翻了一番，目前市价仍较发行价高出约75%。
今年2月份上市的吉视传媒(601929.SS)，首日挂牌涨幅亦达87%。(完)
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--整理 张喜良; 审校 杨淑祯
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