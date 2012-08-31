《中国报摘》--中国证券报8月31日

--国家发改委提出,要完善资源环境税收制度,按照"清费立税"的原则,加快推进煤炭等资源税改革,将煤炭资源税由从量计征改为从价定率计征.

--深圳自10月1日起,对存量非住宅类房产实行按计税参考价格征税.这是深圳自去年实行存量住宅按评估价格征税之后,对存量房地产市场出台的又一项调控政策,也是深圳此轮调控中出台的第一项针对存量商业地产的调控政策.