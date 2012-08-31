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亚洲 | 2012年 8月 31日 星期五 08:06 BJT

《中国报摘》--中国证券报8月31日

* 头版头条:

--截至周五,中国A股市场2,453家上市公司半年报已全部披露完毕.2,453家公司上半年实现净利润1.01万亿(兆)元人民币,同比微降下滑0.38%,显示受经济增速放缓影响,A股上市公司整体盈利能力正在下滑.

* 其他:

--中国证券金融公司周四正式开办转融资业务,11家证券公司进行22笔转融资融入申报,期限全部为28天期,共计成交55亿元.

--国家外汇管理局统计数据显示,二季度境外投资者对中国境内金融机构直接投资流入17.85亿美元.

--国家发改委提出,要完善资源环境税收制度,按照"清费立税"的原则,加快推进煤炭等资源税改革,将煤炭资源税由从量计征改为从价定率计征.

--深圳自10月1日起,对存量非住宅类房产实行按计税参考价格征税.这是深圳自去年实行存量住宅按评估价格征税之后,对存量房地产市场出台的又一项调控政策,也是深圳此轮调控中出台的第一项针对存量商业地产的调控政策.

--国家发改委、卫生部、财政部、保监会等部委公布《关于开展城乡居民大病保险工作的指导意见》.《意见》提出,要以力争避免城乡居民发生家庭灾难性医疗支出为目标,合理确定大病保险补偿政策,实际支付比例不低于50%.采取向商业保险机构购买大病保险的方式,通过政府招标选定承办大病保险的商业保险机构.(完)

--整理 林琦; 审校 张喜良

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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