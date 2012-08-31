《中国报摘》--中国证券报8月31日

香港社会：前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
* 头版头条:
--截至周五,中国A股市场2,453家上市公司半年报已全部披露完毕.2,453家公司上半年实现净利润1.01万亿(兆)元人民币,同比微降下滑0.38%,显示受经济增速放缓影响,A股上市公司整体盈利能力正在下滑.
* 其他:
--中国证券金融公司周四正式开办转融资业务,11家证券公司进行22笔转融资融入申报,期限全部为28天期,共计成交55亿元.
--国家外汇管理局统计数据显示,二季度境外投资者对中国境内金融机构直接投资流入17.85亿美元.
--国家发改委提出,要完善资源环境税收制度,按照"清费立税"的原则,加快推进煤炭等资源税改革,将煤炭资源税由从量计征改为从价定率计征.
--深圳自10月1日起,对存量非住宅类房产实行按计税参考价格征税.这是深圳自去年实行存量住宅按评估价格征税之后,对存量房地产市场出台的又一项调控政策,也是深圳此轮调控中出台的第一项针对存量商业地产的调控政策.
--国家发改委、卫生部、财政部、保监会等部委公布《关于开展城乡居民大病保险工作的指导意见》.《意见》提出,要以力争避免城乡居民发生家庭灾难性医疗支出为目标,合理确定大病保险补偿政策,实际支付比例不低于50%.采取向商业保险机构购买大病保险的方式,通过政府招标选定承办大病保险的商业保险机构.(完)
--整理 林琦; 审校 张喜良
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
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路透东京2月22日 - 日本股市周三早盘在振荡交投中小幅下跌，因美元兑日圆涨势暂停令投资者继续在场边观望。他们还在等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)发布最新的会议记录，以寻找升息线索。
路透香港2月21日 - 芝加哥商业交易所集团(CME Group)亚洲区董事总经理Christopher Fix周二表示，2015年中国市场重挫推动该交易所亚洲交易激增，因中国基金在海外对冲风险，而且中国增长前景依然强劲。