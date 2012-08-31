〔金砖国家〕8月30日股汇市收盘纵览

路透8月31日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币8月30日(周四)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收低0.89%,报944.39点.

中国股市:沪综指周四收盘近持平,券商及保险等金融股反弹助大盘缩减跌幅,但仍续创近43个月收盘新低.分析人士认为,目前部分板块还没有调整到位,指数若迅速下试2,000点或会触发短期反弹.沪综指.SSEC收报2,052.585点,微跌0.65点,或0.03%,日低至2,032.537点;此前收盘低位为2009年2月2日的2,012点.今日沪市A股成交金额507亿元人民币,上日为415亿元.[.SSCN]

香港股市:收在一个月低位,因中国农业银行获利不尽人意拖累银行股,且有关房地产调控措施即将出台的报导打压地产股大跌.恒生指数.HSI收跌1.2%,报19,552.9点,为7月27日以来最低收位.恒生国企指数.HSCE收低1.4%,报9,340.9点.[.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周四收升至八周来的高点;中间价今日小幅低开,早盘即期走势较平淡,午后随着国际汇市美元指数.DXY下行,国内即期市场上美元亦走软.流动性充裕等因素导致的境内美元人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS升水维持在高位,为1,280点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.4776元.[CNY/CN][ID:nSB1752530]

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印度股市:五个交易日中首次收涨,ICICI Bank等银行股继大跌之后反弹.不过,在重要经济数据公布之前,谨慎情绪仍占主导.指标股指BSE指数.BSESN收涨0.29%,至17,541.64点,前四个交易日总共下跌2%.[.BO][ID:nL4E8JU3WZ]

印度汇市:收盘近持平,周五印度将公布4-6月的经济增长率,而且美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克将发表讲话.这两个重要事件料将打破最近卢比在区间交投的趋势.印度卢比兑美元INR=D2收报55.63/64,周三收报55.6250/6350.[INR/][ID:nL4E8JU4J9]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,384.260点.MSCI明晟俄罗斯指数.MIRU00000PUS收跌1.74%至745.70点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX跌1.26%至32.5800;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX跌1.05%,报40.7400.

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巴西股市:拉美股市收低,投资者仍不确定美联储主席贝南克周五在全球央行总裁年会上是否暗示将推出第三轮量化宽松.大宗商品生产商拖累巴西指标股指六个交易日内第五次收低.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP收跌0.2%至57,256.43点,为8月6日以来最低.[ID:nL2E8JUH6G]

巴西汇市:巴西雷亚尔收涨,之前巴西央行降息,但暗示降息周期可能结束.雷亚尔兑美元BRBYBRL=收升0.07%,报2.0464,终止六日连跌,但仍陷于自7月以来的狭窄区间2.0-2.1.[ID:nL2E8JUGNS]

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南非股市:资源类股引领南非股市收低,追随全球股市的跌势,因美联储推出经济刺激政策的前景仍充满不确定性,而且大宗商品价格下跌.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI收低1.28%,至31,088.76点.综合指数.JALSH收跌1.2%,报34,307.35点.资源类股为拖累大盘的主要板块.[.J][ID:nL6E8JUFJS]

南非汇市:南非兰特兑美元收低,并跌破重要支撑位,该国矿业动乱的风险使投资者抛出兰特.午盘稍晚,欧元走软扩大了兰特跌幅,兑美元最多曾下跌逾1%.截至1623GMT,兰特兑美元ZAR=D3跌0.9%,报8.4895.[ZAR/][ID:nL6E8JUHDQ](完)