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亚洲 | 2012年 8月 31日 星期五 08:07 BJT

〔国际油市〕NYMEX原油期货持稳,艾萨克相关忧虑减退

路透东京8月31日电---美国原油期货周五持稳,上日收跌0.9%,飓风艾萨克(Isaac)目前已降为风力较弱的热带低气压,似乎不会对美国墨西哥湾沿岸的大部分能源基础设施构成进一步威胁.

截止2323GMT,美国10月原油期货CLc1小涨0.07美元,至每桶94.69美元,周四结算价下跌0.87美元,至每桶94.62美元.

该期约周四跌至两周低位93.95美元,本周可能下滑逾1%,但8月份有望录得逾7%的月度涨幅.

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