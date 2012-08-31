〔中国金融〕转融资首日融出55亿元均为28天期,海通等11家券商参与

路透上海8月31日电---中国证券金融股份有限公司周四晚间称,首日开办的转融资业务共计成交55亿元人民币,期限全部为28天期.海通证券(600837.SS)(6837.HK)等11家证券公司进行了申报.

刊登在证金公司网站的新闻稿称,当日参与券商共进行了22笔转融资融入申报,其中沪市申报11笔,成交33亿元,占60%;深市申报11笔,成交22亿元,占40%.

截至收盘,证金公司共收到11家证券公司提交的保证金18亿元,其中资金5.66亿元,占31.44%;可充抵保证金证券12.34亿元,占68.56%.在可充抵保证金证券中,股票占87.18%,基金占12.82%.转融通平均保证金比例为32.58%.

证金公司表示,转融资业务试点推出,对市场起到积极作用,并且对券商股提振明显.在股市总体走弱背景下,参与转融通首批试点的光大证券(601788.SS)、华泰证券(601688.SS)等六家上市公司,当日分别录得1.56%-3.90%的不等涨幅.

上海证券报周五并报导称,上述11家获得转融通试点资格的券商,昨日都下达了向证金公司借款的委托指令,金额均为5亿元的规定单日上限.不过因股市低迷,投资者融资买入股票的意愿并不强烈.多位券商信用交易部负责人表示,当日融资融券交易并未明显放量.

报导称,作为金融中介机构,券商在转融资业务正式开启后,可从证金公司借入资金,再将资金转借给客户.由于前者利率略低,通过转融资,券商可享有一定"息差"收入.

报导援引证金公司数据称,8月30日转融资期限共分为三个档次:7天、14天与28天.对应转融资融出费率分别为5.6%、5.7%和5.8%.而各大券商目前对客户融资利率均为8.6%.二者差距近3个百分点.

此前上海和深圳证券交易所分别发布的《转融通证券出借交易实施试行办法》指出,出借人和借入人的申报数量应当为100股(份)或其整数倍,最低单笔申报数量不得低于1万股(份),最大单笔申报数量不得超过100万股(份).

转融资期限分为7天、14天、28天三个档次,证金公司以央行规定的金融机构半年期人民币贷款基准利率为参考,根据市场资金供求情况公布每一交易日转融资费率.同时,证券公司转融资每笔申报金额应为100万元的整数倍.(完)

参看详情,可点选证金公司网站(www.csf.com.cn/zrzsrxwg.html)