〔中国金融〕转融资首日融出55亿元均为28天期,海通等11家券商参与

香港社会：前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透上海8月31日电---中国证券金融股份有限公司周四晚间称,首日开办的转融资业务共计成交55亿元人民币,期限全部为28天期.海通证券(600837.SS)(6837.HK)等11家证券公司进行了申报.
刊登在证金公司网站的新闻稿称,当日参与券商共进行了22笔转融资融入申报,其中沪市申报11笔,成交33亿元,占60%;深市申报11笔,成交22亿元,占40%.
截至收盘,证金公司共收到11家证券公司提交的保证金18亿元,其中资金5.66亿元,占31.44%;可充抵保证金证券12.34亿元,占68.56%.在可充抵保证金证券中,股票占87.18%,基金占12.82%.转融通平均保证金比例为32.58%.
证金公司表示,转融资业务试点推出,对市场起到积极作用,并且对券商股提振明显.在股市总体走弱背景下,参与转融通首批试点的光大证券(601788.SS)、华泰证券(601688.SS)等六家上市公司,当日分别录得1.56%-3.90%的不等涨幅.
上海证券报周五并报导称,上述11家获得转融通试点资格的券商,昨日都下达了向证金公司借款的委托指令,金额均为5亿元的规定单日上限.不过因股市低迷,投资者融资买入股票的意愿并不强烈.多位券商信用交易部负责人表示,当日融资融券交易并未明显放量.
报导称,作为金融中介机构,券商在转融资业务正式开启后,可从证金公司借入资金,再将资金转借给客户.由于前者利率略低,通过转融资,券商可享有一定"息差"收入.
报导援引证金公司数据称,8月30日转融资期限共分为三个档次:7天、14天与28天.对应转融资融出费率分别为5.6%、5.7%和5.8%.而各大券商目前对客户融资利率均为8.6%.二者差距近3个百分点.
此前上海和深圳证券交易所分别发布的《转融通证券出借交易实施试行办法》指出,出借人和借入人的申报数量应当为100股(份)或其整数倍,最低单笔申报数量不得低于1万股(份),最大单笔申报数量不得超过100万股(份).
转融资期限分为7天、14天、28天三个档次,证金公司以央行规定的金融机构半年期人民币贷款基准利率为参考,根据市场资金供求情况公布每一交易日转融资费率.同时,证券公司转融资每笔申报金额应为100万元的整数倍.(完)
参看详情,可点选证金公司网站(www.csf.com.cn/zrzsrxwg.html)
--发稿 李宏薇; 审校 张喜良
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