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亚洲 | 2012年 8月 31日 星期五 08:13 BJT

《中国报摘》--金融时报8月31日

* 头版头条:

--保监会主席项俊波指出,保险监管必须根据人民群众多层次的保险需求,加大销售误导和理赔难问题的解决力度,推动保险机构提供多样化保险产品和高质量的保险服务.

* 其他:

--银监会就银行高管任职资格管理办法征求意见,新增任职资格撤销、失效等终止形式.

--保监会副主席陈文辉指出,商业保险机构参与基本医保经办是建立可持续发展医疗保障体系的重要途径.

--国家外管局公布,二季度境外投资者对中国境内金融机构直接投资净流入17.85亿美元,远高于一季度的净流入6.2亿美元.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 乔艳红;审校 杨淑祯

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