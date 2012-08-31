《中国报摘》--金融时报8月31日

香港社会：前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
* 头版头条:
--保监会主席项俊波指出,保险监管必须根据人民群众多层次的保险需求,加大销售误导和理赔难问题的解决力度,推动保险机构提供多样化保险产品和高质量的保险服务.
* 其他:
--银监会就银行高管任职资格管理办法征求意见,新增任职资格撤销、失效等终止形式.
--保监会副主席陈文辉指出,商业保险机构参与基本医保经办是建立可持续发展医疗保障体系的重要途径.
--国家外管局公布,二季度境外投资者对中国境内金融机构直接投资净流入17.85亿美元,远高于一季度的净流入6.2亿美元.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 乔艳红;审校 杨淑祯
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路透东京2月22日 - 日本股市周三早盘在振荡交投中小幅下跌，因美元兑日圆涨势暂停令投资者继续在场边观望。他们还在等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)发布最新的会议记录，以寻找升息线索。
路透香港2月21日 - 芝加哥商业交易所集团(CME Group)亚洲区董事总经理Christopher Fix周二表示，2015年中国市场重挫推动该交易所亚洲交易激增，因中国基金在海外对冲风险，而且中国增长前景依然强劲。