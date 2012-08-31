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货币新闻 | 2012年 8月 31日 星期五 08:29 BJT

〔日本热股〕夏普股价挫跌,因投资者仍在等待台湾鸿海的投资决定

路透东京8月31日电---日本夏普(6753.T)周五早盘挫跌11%,因围绕台湾鸿海(2317.T)对其投资计划的不确定性仍然存在.(完)

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