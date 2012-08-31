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亚洲 | 2012年 8月 31日 星期五 08:16 BJT

〔韩国股市〕盘初小跌,因投资者对美国祭出刺激措施的期望降温

路透首尔8月31日电---韩国股市周五盘初小幅下跌,投资者对美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克在周五讲话中,暗示可能祭出刺激措施的期望降温.

权重股三星电子(005930.KS)跌0.2%.现代汽车(005380.KS)亦下滑0.2%,该股周四收盘持平,此前现代汽车已与韩国工会领袖达成初步薪资协议.

0002GMT时,综合股价指数.KS11跌0.4%,至1,899.14点.(完)

--编译 肖群英;审校 徐文焰

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