《中国报摘》--其他报纸重要消息8月31日

香港社会：前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
**上海证券报**
--作为以铝工业为传统工业的地区,河南郑州市提出今年铝及铝加工业实现销售收入900亿元人民币的目标,对于中孚实业(600595.SS)、明泰铝业(601677.SS)、神火集团和豫光金铅集团的相关项目,郑州市政府将加大扶持力度.
--中信证券(600030.SS)(6030.HK)上半年实现净利22.49亿元,同比减少24.37%.
**人民日报**
--国务院总理温家宝称,中国与德国同意通过协商解决光伏产业的有关问题,避免反倾销,进而加强合作.
--商务部部长陈德铭透露,中日韩三国已就今年11月启动中日韩自由贸易区谈判达成一致.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 林琦/乔艳红; 审校 张喜良
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中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
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路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透东京2月22日 - 日本股市周三早盘在振荡交投中小幅下跌，因美元兑日圆涨势暂停令投资者继续在场边观望。他们还在等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)发布最新的会议记录，以寻找升息线索。
路透香港2月21日 - 芝加哥商业交易所集团(CME Group)亚洲区董事总经理Christopher Fix周二表示，2015年中国市场重挫推动该交易所亚洲交易激增，因中国基金在海外对冲风险，而且中国增长前景依然强劲。