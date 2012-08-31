《中国报摘》--其他报纸重要消息8月31日

**上海证券报**

--作为以铝工业为传统工业的地区,河南郑州市提出今年铝及铝加工业实现销售收入900亿元人民币的目标,对于中孚实业(600595.SS)、明泰铝业(601677.SS)、神火集团和豫光金铅集团的相关项目,郑州市政府将加大扶持力度.

--中信证券(600030.SS)(6030.HK)上半年实现净利22.49亿元,同比减少24.37%.

**人民日报**

--国务院总理温家宝称,中国与德国同意通过协商解决光伏产业的有关问题,避免反倾销,进而加强合作.

--商务部部长陈德铭透露,中日韩三国已就今年11月启动中日韩自由贸易区谈判达成一致.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 林琦/乔艳红; 审校 张喜良

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]

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