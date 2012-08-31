《中国债券市场每日交易备忘》--8月31日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国华电集团40亿元人民币九个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA),国开行及北京银行主承 节能环保集团18亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AAA),民生银行主承 厦门建发集团9亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+),光大银行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 中国铝业( 601600.SS )( 2600.HK )40亿元人民币九个月期超短融011220004,票面利率4.00% 中航工业集团公司20亿元九个月期超短融011229002,票面利率4.00% 南京禄口机场11亿元一年期短期融资券041271008,票面利率4.45% 鞍钢股份( 0347.HK )( 000898.SZ )30亿元一年期短融041254042,票面利率4.12% 湖南高速公路建设开发总公司9亿元一年期短融041260053,票面利率5.50% 华能集团15亿元10年期中票1282308,票面利率5.16% 上海市44.5亿元五年期固息地方政府债1250001,票面利率3.25% 上海市44.5亿元七年期固息地方政府债1250002,票面利率3.39% 宝钛集团7亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1280245,票面利率5.40% 益阳市城市建投公司16亿元七年期固息债1280250,票面利率7.36% ============================================================================== 三、缴款: 五矿集团20亿元六个月期超短融 国电集团75亿元人民币一年期短融 福建交通运输集团5亿元一年期短融 中铁十五局集团2.5亿元一年期短融 南天信息( 000948.SZ )2亿元一年期短融 新海宜( 002089.SZ )1亿元一年期短融 江苏京沪高速5亿元一年期短融 中国化工集团25亿元五年期中票 红星美凯龙家居集团6亿元三年期中票 山东招金集团7亿元三年期中票 ============================================================================== 四、还本付息: 内蒙古27亿元三年期地方政府债094502到期兑付,票面利率2.36% 吉林25亿元三年期地方政府债094802到期兑付,票面利率2.36% 黑龙江30亿元三年期地方政府债094902到期兑付,票面利率2.36% 广西30亿元三年期地方政府债096502到期兑付,票面利率2.36% 无锡国联发展集团10亿元三年期中票0982118到期兑付,票面利率4.60% 中国人民银行10亿元一年期央行票据1101066到期兑付,参考收益率3.5840% 江苏扬农化工集团3亿元一年期短融1181382到期兑付,票面利率7.00% 中国水电( 601669.SS )10亿元一年期短融1181385到期兑付,票面利率5.78% 湘电集团1.6亿元一年期短融1181386到期兑付,票面利率6.72% 中国中冶( 1618.HK )( 601618.SS )30亿元一年期短融1181387到期兑付,票面利率5.78% 厦门海翼集团5亿元一年期短融1181388到期兑付,票面利率6.47% 惠天热电( 000692.SZ )2亿元一年期短融1181389到期兑付,票面利率7.50% 欧亚集团( 600697.SS )2亿元一年期短融1181390到期兑付,票面利率7.10% 山东魏桥创业集团2亿元一年期短融1181391到期兑付,票面利率6.95% 山东魏桥创业集团8亿元一年期短融1181392到期兑付,票面利率6.85% 招商证券( 600999.SS )40亿元三个月期短融1290001到期兑付,票面利率3.20% 财政部331.1亿元七年期固息国债060013付息,票面利率2.89% 本溪北营钢铁集团15亿元三年期中票1082143付息,票面利率3.37% 中国铁建( 601186.SS )( 1186.HK )50亿元五年期中票1082144付息,票面利率3.78% 深圳能源( 000027.SZ )20亿元三年期中票1082145付息,票面利率3.80% 华电国际( 1071.HK )( 600027.SS )24亿元五年期中票1082146付息,票面利率3.78% 攀钢集团20亿元三年期中票1082147付息,票面利率4.05% 中国生物技术集团16亿元三年期中票1182237付息,票面利率6.60% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --一位熟知利率市场化政策讨论进程的中国人民银行官员近日向路透表示,存贷款利率浮 动区间的扩大推进着利率市场化进程,但合适的政策目标利率仍在选择中.可以明确的是,从 发达国家的成熟经验来看,政策目标利率也必须在大量市场实际成交中产生.逆回购利率或是 选项之一,但需要后期继续坚持不同期限的大量长期操作夯实.[ID:nSH0114079] --中国证券金融股份有限公司周四晚间称,首日开办的转融资业务共计成交55亿元人民币, 期限全部为28天期.海通证券( 600837.SS )( 6837.HK )等11家证券公司进行了申报.[ID:nSB1753536] --中国证券报周五报导称,中国A股市场2,453家上市公司上半年实现净利润1.01万亿(兆)元 人民币,同比下滑0.38%;受经济增速放缓影响,A股上市公司整体盈利能力正在下滑.[ID:nSB1753460] ============================================================================== 注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完) --整理 冉莹/康熙泽; 审校 丁淑琴/边竞