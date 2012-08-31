〔中国经济〕积极因素正逐渐积累,三季度预计有所反弹--国研中心副主任

香港社会：前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透北京8月31日电---近期对中国经济将更长时间放缓的疑虑升温.但国务院发展研究中心副主任侯云春认为,当前中国经济的积极因素正在逐渐积累,经济运行将初步企稳,预计三季度有所反弹.
新华网周五援引他的讲话称,展望下半年,欧债危机可能反复,但短期不会引发全球性风险,中国出口增长将有所回升.
"随着稳增长的政策效应进一步显现,经济运行的稳定性有望增加,经济运行将初步企稳,预计三季度会有所反弹,有望略高于二季度,"他说.
侯云春认为今明两年经济增速应不会很低,而在政策选择上应着力提升经济增长的质量和效益,加快转变经济发展方式.
国家发改委主任张平周三也表示,已出台的各项政策措施正在见到成效,经济增长呈现缓中趋稳态势.[ID:nSB1749514]
中国二季度经济增速降至7.6%的逾三年低点.而宏观经济先行指标--8月汇丰制造业采购经理人指数(PMI)初值也在荣枯分水岭下方创出九个月新低.
中国官方8月制造业PMI定于周六(9月1日)出炉.接受路透调查的17位分析师预估中值显示,该指数料微幅回落至荣枯线分水岭,创下九个月低点.虽然历史数据显示8月官方PMI往往回升,但当前中国经济下行压力较大,导致制造业匮乏回暖动力.[ID:nSB1747558](完)
--发稿 乔艳红;审校 杨淑祯
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
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