〔中国经济〕基本面依然向好,宏观调控仍有较大回旋余地--财政部副部长

路透北京8月31日电---中国疲弱的经济现状持续引发市场担忧,对此中国财政部副部长王军表示,中国经济基本面依然向好,经济发展的动力和潜力依然巨大,宏观调控政策仍有较大的回旋余地.

新华社周五援引他在亚太经合组织财长会议期间的话称,中国将继续保持政策连续性和稳定性,密切跟踪国内外形势的发展变化,准确把握政策方向、力度和节奏.

中国二季度国内生产总值(GDP)同比增速7.6%,创下逾三年来新低.而7月生产、消费、外贸以及信贷数据均不尽人意,凸显当前中国经济的增长压力.

谈到财政运行安全时,王军指出,中国将努力促进经济增长,并在控制中央财政赤字规模的同时,进一步规范地方政府融资行为.

"中国财政运行总体状况是正常、健康的,与经济发展态势相匹配,不存在不可持续的问题."他称.

中国国务院总理温家宝稍早表示,下半年影响经济平稳运行的不利因素依然较多,稳增长的难度仍较大.当前要高度重视进出口贸易中存在的问题和困难,有针对性地采取措施推动出口稳定增长,为实现全年经济社会发展目标提供良好条件.[ID:nSB1744068](完)