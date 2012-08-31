〔中国经济〕基本面依然向好,宏观调控仍有较大回旋余地--财政部副部长

香港社会：前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透北京8月31日电---中国疲弱的经济现状持续引发市场担忧,对此中国财政部副部长王军表示,中国经济基本面依然向好,经济发展的动力和潜力依然巨大,宏观调控政策仍有较大的回旋余地.
新华社周五援引他在亚太经合组织财长会议期间的话称,中国将继续保持政策连续性和稳定性,密切跟踪国内外形势的发展变化,准确把握政策方向、力度和节奏.
中国二季度国内生产总值(GDP)同比增速7.6%,创下逾三年来新低.而7月生产、消费、外贸以及信贷数据均不尽人意,凸显当前中国经济的增长压力.
谈到财政运行安全时,王军指出,中国将努力促进经济增长,并在控制中央财政赤字规模的同时,进一步规范地方政府融资行为.
"中国财政运行总体状况是正常、健康的,与经济发展态势相匹配,不存在不可持续的问题."他称.
中国国务院总理温家宝稍早表示,下半年影响经济平稳运行的不利因素依然较多,稳增长的难度仍较大.当前要高度重视进出口贸易中存在的问题和困难,有针对性地采取措施推动出口稳定增长,为实现全年经济社会发展目标提供良好条件.[ID:nSB1744068](完)
--发稿 苏丹; 审校 张喜良
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透东京2月22日 - 日本股市周三早盘在振荡交投中小幅下跌，因美元兑日圆涨势暂停令投资者继续在场边观望。他们还在等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)发布最新的会议记录，以寻找升息线索。
路透香港2月21日 - 芝加哥商业交易所集团(CME Group)亚洲区董事总经理Christopher Fix周二表示，2015年中国市场重挫推动该交易所亚洲交易激增，因中国基金在海外对冲风险，而且中国增长前景依然强劲。