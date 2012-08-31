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亚洲 | 2012年 8月 31日 星期五 08:47 BJT

〔韩国汇市〕韩元兑美元连续第二日下跌,公债走高

路透首尔8月31日电---韩国韩元兑美元KRW=周五早盘连续第二日小幅下滑,投资者期待美联储主席贝南克在周五稍晚的讲话中能够做出放宽政策的暗示.

0027GMT,韩元/美元KRW=KFTC报1,135.4,周四本地市场收报1,134.0.

韩股综合股价指数.KS11跌0.05%报1,905.49点.

三年期公债9月期约KTBc1微升0.04点至106.29.

0025GMT 上日收市价

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韩元/美元KRW= 1,135.4 1,134.0

日圆/韩元JPYKRW=R 14.4464/570 14.4164/302

韩国公债期货KTBc1* 106.29 106.25

韩国综合股价指数.KS11 1,905.49 1,906.38

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* 为三年期公债近月期约报价.

(附注: 韩元即港台惯用的韩圜) (完)

--编译 张荻;审校 戴素萍

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