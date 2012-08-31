《全球主要国家债券发行预告》--8月31日-9月7日

香港社会：前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透8月31日电---以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别说明外均为GMT时间.
日期 时间 国家 规模 发行细节
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8/31 英国 国库券
9/4 0130 日本 10年期公债
9/4 1530 美国 13周期和26周期国库券
9/5 英国 17.5亿英镑 票息4.5%,2042年到期的公债
9/5 0120 日本 六个月期贴现国库券
9/5 0600 德国 50亿欧元 2022年9月4日到期的10年期联邦债券
9/5 1530 美国 四周期国库券
9/6 法国 OAT债券
9/6 0120 日本 三个月期贴现国库券
9/6 0130 日本 30年期公债
9/6 西班牙 政府公债标售
9/7 英国 国库券
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 肖群英;审校 戴素萍
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透东京2月22日 - 日本股市周三早盘在振荡交投中小幅下跌，因美元兑日圆涨势暂停令投资者继续在场边观望。他们还在等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)发布最新的会议记录，以寻找升息线索。
路透香港2月21日 - 芝加哥商业交易所集团(CME Group)亚洲区董事总经理Christopher Fix周二表示，2015年中国市场重挫推动该交易所亚洲交易激增，因中国基金在海外对冲风险，而且中国增长前景依然强劲。