中兴通讯发布基于英特尔芯片的智能手机

香港社会：前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
(本文由路透中文网编译提供)
路透柏林8月30日电---中兴通讯(000063.SZ)发布首款搭载英特尔(INTC.O)处理器的智能手机--Grand X IN。
中兴通讯周四表示，Grand X IN下月将在欧洲发售，此款手机是基于英特尔芯片系列产品的开始。
中兴通讯欧洲营销和开发主管克里斯·爱德华兹(Chris Edwards)在采访中表示：“这是我们在未来12-18个月内将陆续发布的众多手机中的首款。”
英特尔在智能手机和平板电脑处理器方面被远远甩在了后面，该公司希望其在制造技术方面的领先地位将助其打入移动市场。
研究机构CCS Insight分析师布拉伯(Geoff Blaber)表示：“鉴于移动市场的巨大增长机会，英特尔必须找到进入该市场的办法。如果不这么做，将增加ARM利用其在移动市场主导地位进一步攻击英特尔在个人计算机上的核心业务的风险。”（完）
--编译：靳怡雯 发稿：程芳
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