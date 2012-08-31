《新兴市场重要经济事件预告》--8月31日-9月7日

香港社会：前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
(除特别说明外,均为GMT时间)
8月31日(五)
日内瓦--世界贸易组织(WTO)争端解决机构(DSB)会议.
圣地亚哥--智利央行公布8月议息会议的会议纪录(1230).
9月1日(六)
金边--第44届东南亚国家联盟(ASEAN)经济部长及相关会议,第14届东盟-湄公河流域开发合作(AMBDC)部长级会议,以及第四届湄公河-日本经济部长会议(最后一日).
9月2日(日)
俄罗斯符拉迪沃斯托克--亚太经合组织2012年领导人周(至9月9日).
9月3日(一)
暂无重要经济事件.
9月4日(二)
华沙--波兰央行货币政策委员会会议(至9月5日).
科特迪瓦阿比让--世界银行行长金墉访问科特迪瓦(象牙海岸).
坎帕拉--乌干达央行发表货币政策声明.
圣地亚哥--智利央行发表季度货币政策报告(IPoM).
加纳共和国阿克拉--加纳总统John Mahama公布经济和社会政策措施纲要.
9月5日(三)
曼谷--泰国央行宣布利率决定(0730).
俄罗斯符拉迪沃斯托克--第24届亚太经合组织部长级会议(至9月6日).
基辅--国际货币基金组织(IMF)代表团访问乌克兰,商讨2013年预算、能源业改革和社会计划的技术内容(最后一日).
华沙--波兰央行宣布利率决定(0930).
南非比勒陀利亚--南非央行总裁Gill Marcus在南非新钞发布会上讲话(0600).
内罗毕--肯尼亚央行货币政策委员会(MPC)会议.
9月6日(四)
法兰克福--欧洲管委会会议(0700),随后公布利率决议(1145)并召开新闻发布会(1230).
符拉迪沃斯托克--第24届亚太经合组织(APEC)部长级会议(最后一日).
贝尔格莱德--塞尔维亚央行召开执委会会议.
开罗--埃及央行召开货币政策委员会会议.
亚松森--巴拉圭央行召开货币政策会议.
利马--秘鲁央行召开货币政策会议.
吉隆坡--马来西亚央行公布利率决议.
9月7日(五)
墨西哥城--墨西哥央行发表货币政策声明.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 肖群英;审校 戴素萍
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