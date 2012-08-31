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货币新闻 | 2012年 8月 31日 星期五 09:34 BJT

〔欧洲金融〕欧央行若展开新一轮购债,IMF也不能置身事外--亚斯穆森(更新版)

(新增细节)

路透德国波茨坦8月30日电---欧洲央行执委亚斯穆森表示,只有在国际货币基金组织(IMF)参与制定欧元区受困国家经济改革计划的情况下,欧洲央行才能购买这些国家的主权债务,这应作为干预行动的一个条件.

亚斯穆森周四称,在欧洲央行采取行动之前,应使用欧元区纾困资金干预这些国家的一级债券市场.援助应该以全面的经济改革为条件.

"在我看来,这意味着IMF将会参与制定经济调整计划,因为IMF在这些问题上理所当然掌握其独有的专门知识,而且其作为一家外部监督机构出面,事情会更加好办."亚斯穆森说.

有关西班牙可能请求欧洲提供援助贷款的传言不绝于耳,对此IMF周四重申,该组织没有与马德里方面就纾困问题举行商谈,也并未考虑这方面的计划.[ID:nSB1753052]

"如果其他各方不履行自身的职责,也不应指望我们尽职责...央行的行动不能替代政府."亚斯穆森称.

"欧洲央行的行动不能也不会纠正财政和金融市场政策方面的错误.政府必须自己来做这些事."(完)

--编译 郑茵;审校 戴素萍

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