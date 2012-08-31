《中国已公布新股发行上市日程表》--8月31日

香港社会：前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
新股申购： ---------------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 9/3 深 博实股份 002698 *4,100 *12.80 *34.59 国信证券 9/6 9/3 深 美盛文化 002699 *2,350 *20.19 *40.10 平安证券 9/6 9/4 深 北 信 源 300352 不超过1,670 -- -- 民族证券 9/7 9/10 深 东华测试 300354 不超过1,109 -- -- 国金证券 9/13 *9/11 深 新疆浩源 002700 不超过1,833.8 -- -- 招商证券 9/14 *9/11 深 东土科技 300353 不超过1,340 -- -- 海际大和 9/14 9/12 深 永贵电器 300351 不超过2,000 -- -- 国泰君安 9/17 *9/17 深 蒙草抗旱 300355 不超过3,436 -- -- 东海证券 9/20 新股上市: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量(万股) 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 -- 沪 渤海轮渡 -- 10,100 11.00 28.35 瑞信方正 -- 深 百洋股份 002696 2,200 23.90 36.21 国信证券 -- 深 煌 上 煌 002695 3,098 30.00 47.62 国信证券 8/31 -- 深 红旗连锁 002697 5,000 18.76 23.75 宏源证券 8/31 注: 1. 本表包括新股发行及上市. 2. *代表新增内容.(完) --整理 李宏薇; 审校 张喜良
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透东京2月22日 - 日本股市周三早盘在振荡交投中小幅下跌，因美元兑日圆涨势暂停令投资者继续在场边观望。他们还在等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)发布最新的会议记录，以寻找升息线索。
路透香港2月21日 - 芝加哥商业交易所集团(CME Group)亚洲区董事总经理Christopher Fix周二表示，2015年中国市场重挫推动该交易所亚洲交易激增，因中国基金在海外对冲风险，而且中国增长前景依然强劲。