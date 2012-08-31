《中国已公布新股发行上市日程表》--8月31日

新股申购： ---------------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 9/3 深 博实股份 002698 *4,100 *12.80 *34.59 国信证券 9/6 9/3 深 美盛文化 002699 *2,350 *20.19 *40.10 平安证券 9/6 9/4 深 北 信 源 300352 不超过1,670 -- -- 民族证券 9/7 9/10 深 东华测试 300354 不超过1,109 -- -- 国金证券 9/13 *9/11 深 新疆浩源 002700 不超过1,833.8 -- -- 招商证券 9/14 *9/11 深 东土科技 300353 不超过1,340 -- -- 海际大和 9/14 9/12 深 永贵电器 300351 不超过2,000 -- -- 国泰君安 9/17 *9/17 深 蒙草抗旱 300355 不超过3,436 -- -- 东海证券 9/20 新股上市: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量(万股) 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 -- 沪 渤海轮渡 -- 10,100 11.00 28.35 瑞信方正 -- 深 百洋股份 002696 2,200 23.90 36.21 国信证券 -- 深 煌 上 煌 002695 3,098 30.00 47.62 国信证券 8/31 -- 深 红旗连锁 002697 5,000 18.76 23.75 宏源证券 8/31 注: 1. 本表包括新股发行及上市. 2. *代表新增内容.(完) --整理 李宏薇; 审校 张喜良