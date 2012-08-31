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货币新闻 | 2012年 8月 31日 星期五 09:12 BJT

〔全球经济〕主要央行应考虑进一步实施刺激举措--英国央行普森

路透怀俄明州杰克森霍尔8月30日电---英国央行货币政策委员会(MPC)委员普森周四表示,全球主要银行有进一步放宽货币政策的空间.

普森在全球央行货币政策年会间隙对记者表示,若英国央行选择进一步放宽货币政策,应考虑买入公债之外的资产.普森在英国央行MPC的任期今日结束.

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