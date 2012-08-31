〔日本热股〕鸿海投资夏普细节仍未敲定,双方股价均下跌(更新版)

香港社会：前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
(新增更多细节)
路透东京8月31日电---日本电视机生产商夏普(6753.T)发言人周五表示,该公司与台湾鸿海(2317.TW)仍在讨论合作协议细节.之前外界担忧合作协议谈判遇到麻烦,导致夏普股价大跌.
鸿海董事长郭台铭希望通过该交易使鸿海成为夏普最大股东,至少持有9.9%的股份,并藉此进一步利用夏普技术为苹果(AAPL.O)的iPhone和其他消费电子产品生产更多面板.
部分投资者原以为双方周四会宣布达成交易,当时郭台铭参观夏普位于日本西部Sakai的旗舰面板厂.了解此事的消息人士称,郭台铭未出席原定的记者会,并在周四离开日本.
"双方仍在讨论细节,"夏普发言人Miyuki Nakayama表示.她并称,双方高管可能在周五举行会议.
夏普股价周五早盘大跌11%,因鸿海对其投资仍存在不确定性.不过,对该交易的预期提振夏普股价强劲反弹.鸿海股价早盘跌1.05%,报84.60台币.(完)
--编译 李春喜;审校 张涛
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