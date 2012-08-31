〔日本热股〕鸿海投资夏普细节仍未敲定,双方股价均下跌(更新版)

(新增更多细节)

路透东京8月31日电---日本电视机生产商夏普(6753.T)发言人周五表示,该公司与台湾鸿海(2317.TW)仍在讨论合作协议细节.之前外界担忧合作协议谈判遇到麻烦,导致夏普股价大跌.

鸿海董事长郭台铭希望通过该交易使鸿海成为夏普最大股东,至少持有9.9%的股份,并藉此进一步利用夏普技术为苹果(AAPL.O)的iPhone和其他消费电子产品生产更多面板.

部分投资者原以为双方周四会宣布达成交易,当时郭台铭参观夏普位于日本西部Sakai的旗舰面板厂.了解此事的消息人士称,郭台铭未出席原定的记者会,并在周四离开日本.

"双方仍在讨论细节,"夏普发言人Miyuki Nakayama表示.她并称,双方高管可能在周五举行会议.

夏普股价周五早盘大跌11%,因鸿海对其投资仍存在不确定性.不过,对该交易的预期提振夏普股价强劲反弹.鸿海股价早盘跌1.05%,报84.60台币.(完)