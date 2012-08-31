《独家新闻》谷歌和苹果CEO在举行秘密专利谈判(更新版)

墨西哥金融：央行将提供多达200亿美元外汇对冲以扶助披索
路透墨西哥市2月21日 - 墨西哥金融政策高层官员周二表示，央行将提供多达200亿美元的外汇对冲，这项重大政策转向是为了协助墨西哥抑制重创披索的波动性。
(新增细节)
路透旧金山8月30日电---据知情消息人士透露,谷歌(GOOG.O)首席执行官(CEO)佩奇和苹果(AAPL.O)CEO库克一直在就一系列知识产权事宜进行秘密谈判,包括两家公司的移动专利争端.
消息人士称,两位CEO上周进行了电话交谈.商谈有较低级别的管理人员参与,目前还在进行当中.
消息人士周四表示,佩奇和库克预计在未来几周还将再次举行谈判,不过没有确定具体日期.其中一位消息人士对路透称,本来这周五安排了一次会议,但出于不明原因,会议已被推迟.
在苹果打赢针对三星的专利官司的情况下,谷歌和苹果高层保持着沟通.
上周五,陪审团裁定三星向苹果赔偿10.5亿美元,为禁售部分三星产品奠定基础.外界广泛认为,苹果与三星的官司实为苹果与谷歌之间的"代理战争".
一位消息人士称,正在考虑的一种可能情况是,双方就谷歌安卓(Android)移动软件的基本特点和功能达成停止争端协议.但尚不清楚佩奇和库克是否协商过就两家公司的各种争端达成全面和解,其中的大多数争端涉及移动计算领域.
消息人士称,上周佩奇和库克之间的对话没有产生任何正式协议,但两位CEO同意继续举行商谈.
苹果和谷歌拒绝对此置评.(完)
--编译 白云;审校 张荻
路透墨西哥市2月21日 - 墨西哥金融政策高层官员周二表示，央行将提供多达200亿美元的外汇对冲，这项重大政策转向是为了协助墨西哥抑制重创披索的波动性。
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透悉尼2月22日 - 美国大豆价格周三上涨，摆脱上日所及三周低点，但涨势受限，因南美有利于作物生长的天气提升了有关全球供应充裕的预期。 芝加哥期货交易所(CBOT)主力3月大豆合约涨0.3%至每蒲式耳10.29-1/2美元。周二收跌0.6%，盘中创下2月1日以来最低价10.26美元。 主力玉米合约涨0.2%至每蒲式耳3.70美元。上日涨0.3%，盘中触及2月8日以来最低价3.66-1/2美元。 交投最活跃的小麦期货几近持平于每蒲式耳4.37-3/4美元。该合约周二收低1.1%，盘中触及2月9日以来低点4.35美元。 本地天气分析师称，周末阿根廷大雨很可能有利于作物，缓解稍早忧虑。 巴西天气适宜，而该国大豆产量创纪录新高的预期则加重了看空情绪。 美国农业部一周出口数据支撑小麦价格。 政府公布的美国小麦最近一周出口检验数量为558,252吨，超出了贸易商预估的35-55万吨范围。 美国农业部周二表示，过去一日民间出口商向未知目的地出口了11.12