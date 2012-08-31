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亚洲 | 2012年 8月 31日 星期五 09:18 BJT

〔东京汇市〕欧元接近本周低点,市场在贝南克讲话前保持谨慎

* 外界对贝南克在杰克森霍尔明确表示将推QE3的预期降温

* 市场对欧洲形势仍感到担忧,股市下跌

* 日圆对疲弱的日本工业生产数据几无反应

* 澳元处于一个月低点,仅略高于一目均衡支撑位

路透东京8月31日电---欧元/美元周五亚洲交易时段早盘徘徊在本周低点附近,因市场紧张等待美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克讲话,就是否很快出台货币刺激政策给出暗示.

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