〔中国保险〕商业保险机构获准承办城乡居民大病保险,原则为保本微利

路透北京8月31日电---中国医疗保险商业化运作走出重要一步.多部门周四公布城乡居民大病保险工作指导意见,从城镇居民医保基金、新农合基金中划出一定比例或额度作为大病保险资金,由政府招标选定商业保险机构承办并自负盈亏,遵循收支平衡、保本微利的原则.

国家发改委网站刊登意见全文称,大病保险保障对象为城镇居民医保、新农合的参保(合)人,保障水平以力争避免城乡居民发生家庭灾难性医疗支出为目标,合理确定大病保险补偿政策,实际支付比例不低于50%;按医疗费用高低分段制定支付比例,原则上医疗费用越高支付比例越高.

意见规定,承办大病保险的商业保险机构必须在中国境内经营健康保险专项业务五年以上,具备完善的服务网络和较强的医疗保险专业能力,能够实现大病保险业务单独核算等条件.

"招标主要包括具体补偿比例、盈亏率、配备的承办和管理力量等内容.符合基本准入条件的商业保险机构自愿参加投标,中标后以保险合同形式承办大病保险,承担经营风险,自负盈亏,...合作期限原则不低于三年."意见称.

同时,要遵循收支平衡、保本微利的原则,合理控制商业保险机构盈利率,建立起以保障水平和参保(合)人满意度为核心的考核办法.

新华社报导引述国务院医改办公室主任孙志刚称,商业保险机构以保险合同形式承办大病保险的优势包括:加大对医疗机构和医疗费用的制约,间接提高大病保险的统筹层次、增强抗风险能力、提高服务水平、放大保障效应,有利于促进提高基本医保的经办效率.

筹资机制方面,城镇居民医保和新农合基金有结余的地区,利用结余筹集大病保险资金;结余不足或没有结余的地区,在城镇居民医保、新农合年度提高筹资时统筹解决资金来源,逐步完善城镇居民医保、新农合多渠道筹资机制,

以往基本医保经办通常主要由行政事业单位直接经办,也有地方委托一些专业机构提供部分环节的服务.孙志刚介绍,近几年广东湛江、江苏太仓、河南洛阳等地积极探索了政府主导与市场机制相结合的创新形式,总体看放大了基本医保的保障效用.

另据新华社周四报导,卫生部和保监会称要进一步推进委托商业保险机构参与新农合经办服务,完善新农合管理运行机制,继续推进新农合制度建设和深化医药卫生体制改革.

周四中国股市保险板块逆市大涨,其中国内最大保险公司--中国人寿(601628.SS)收盘劲扬3.16%,中国平安(601318.SS)和中国太保(601601.SS)分别涨1.82%和2.63%,新华保险(601336.SS)亦大涨3.39%.(完)

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