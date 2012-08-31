〔手机产业〕中国今年将超过美国成为全球最大的智能手机市场--IDC

香港社会：前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透纽约8月30日电---据研究机构国际数据公司(IDC)称,中国今年将超过美国,成为全球最大的智能手机市场.IDC还预计,基于谷歌安卓(Android)软件的低价智能手机需求将增加.
IDC预测,中国今年占全球智能手机市场的份额将从去年的18.3%升至26.5%,而美国的市场份额将从21.3%降至17.8%.
据IDC,由于智能手机厂商竞争加剧,中国智能手机销量将受益于价格为100美元或更低的安卓智能手机的推出.IDC预计中国移动运营商将通过补贴政策帮到手机销售.
韩国三星电子(005930.KS)是全球最大的安卓手机厂商,并在中国市场占据一席之地.紧随三星之后的是华为科技[HWT.UL]、中兴通讯(000063.SZ)和联想集团(0992.HK)等国内企业.
美国的智能手机销售增长预计将放缓,因为智能手机在该国手机出货量中已占绝大部分.
作为次于美国的第二大智能手机市场,英国将紧随美国脚步,拥有4.5%的智能手机市场份额.印度今年的市场份额预计为2.5%,2016年可望增至8.5%.(完)
--编译 白云;审校 戴素萍
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