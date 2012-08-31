〔日本财政〕2015财年基本预算赤字减半目标有望实现,但长期前景存疑

香港社会：前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透东京8月31日电---日本内阁府周五表示,由于限制支出并提高消费税,日本2015财政年度基本预算赤字减半的目标有望实现,但要想在2020财年消灭赤字,还需进一步紧缩开支.
内阁府称,2015财年基本预算赤字与国内生产总值(GDP)之比将达到3.2%,为2010财年预估水准的一半.
如果政府没有新的政策措施出台,这一比率到2020财年会降至2.8%,无法达到实现基本预算盈余的目标.2020财年新增借款将增至52.5万亿(兆)日圆(6,684亿美元),突显政府加强政策措施以改善公共财政的必要性.
内阁府一位官员透露,日本的短期财政目标可以达成,因政府已决定延长71万亿日圆支出上限和44万亿日圆新债发行上限的规定至2015财年.
为帮助抵消社保福利开支的增长,政府已通过法案,消费税率到2015财年将会翻一番达到10%,这也将有助于改善公共财政.
据内阁府估计,2015财年后公共财政改善的速度将会放慢,2020财年的基本预算赤字将为15.4万亿日圆.
基本预算收支不包含发债所得及偿债支出.
据一位内阁府官员估算,如果政府打算将基本预算赤字全部以消费税收入来弥补,则消费税率需要再提高5.7个百分点.(完)
--编译 郑茵;审校 张涛
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