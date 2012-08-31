〔日本财政〕2015财年基本预算赤字减半目标有望实现,但长期前景存疑

路透东京8月31日电---日本内阁府周五表示,由于限制支出并提高消费税,日本2015财政年度基本预算赤字减半的目标有望实现,但要想在2020财年消灭赤字,还需进一步紧缩开支.

内阁府称,2015财年基本预算赤字与国内生产总值(GDP)之比将达到3.2%,为2010财年预估水准的一半.

如果政府没有新的政策措施出台,这一比率到2020财年会降至2.8%,无法达到实现基本预算盈余的目标.2020财年新增借款将增至52.5万亿(兆)日圆(6,684亿美元),突显政府加强政策措施以改善公共财政的必要性.

内阁府一位官员透露,日本的短期财政目标可以达成,因政府已决定延长71万亿日圆支出上限和44万亿日圆新债发行上限的规定至2015财年.

为帮助抵消社保福利开支的增长,政府已通过法案,消费税率到2015财年将会翻一番达到10%,这也将有助于改善公共财政.

据内阁府估计,2015财年后公共财政改善的速度将会放慢,2020财年的基本预算赤字将为15.4万亿日圆.

基本预算收支不包含发债所得及偿债支出.

据一位内阁府官员估算,如果政府打算将基本预算赤字全部以消费税收入来弥补,则消费税率需要再提高5.7个百分点.(完)