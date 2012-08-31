甲骨文修复Java安全漏洞

墨西哥金融：央行将提供多达200亿美元外汇对冲以扶助披索
路透墨西哥市2月21日 - 墨西哥金融政策高层官员周二表示，央行将提供多达200亿美元的外汇对冲，这项重大政策转向是为了协助墨西哥抑制重创披索的波动性。
(本文由路透中文网编译提供)
路透8月30日电---甲骨文ORCL.O 修复了Java软件中的漏洞。此前，多名计算机安全专家发现了这些安全漏洞，称这可使PC易受黑客攻击。
甲骨文周三在其网站上公布了Java的升级补丁。
有关这些安全漏洞的警告在上周末出现，令企业和消费者感到不安。现在企业和消费者面对日益增多的电脑病毒威胁，很多病毒可避开杀毒软件。（完）
--编译：靳怡雯 发稿：程芳
路透墨西哥市2月21日 - 墨西哥金融政策高层官员周二表示，央行将提供多达200亿美元的外汇对冲，这项重大政策转向是为了协助墨西哥抑制重创披索的波动性。
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透东京2月22日 - 日本股市周三早盘在振荡交投中小幅下跌，因美元兑日圆涨势暂停令投资者继续在场边观望。他们还在等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)发布最新的会议记录，以寻找升息线索。