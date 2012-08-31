甲骨文修复Java安全漏洞

(本文由路透中文网编译提供)

路透8月30日电---甲骨文ORCL.O 修复了Java软件中的漏洞。此前，多名计算机安全专家发现了这些安全漏洞，称这可使PC易受黑客攻击。

甲骨文周三在其网站上公布了Java的升级补丁。

有关这些安全漏洞的警告在上周末出现，令企业和消费者感到不安。现在企业和消费者面对日益增多的电脑病毒威胁，很多病毒可避开杀毒软件。（完）