《全球重要经济事件一览表》--8月31日-9月7日

(除特别说明外,均为GMT时间)

8月31日(五)

怀俄明州杰克森霍尔--在堪萨斯城联邦储备银行经济研讨会上,美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克发表演讲,题为"本次危机以来的货币政策"(1400).英国央行负责金融稳定的执行理事Andy Haldane发表演讲(1600).英国央行货币政策委员会(MPC)委员普森发表演讲(1710).

日内瓦--世界贸易组织(WTO)争端解决机构(DSB)会议.

巴黎--欧洲央行执委科尔参加法国企业协会(MEDEF)夏季研讨会的全体会议(0900).

奥地利阿尔卑巴赫--奥地利央行管理委员会委员Andreas Ittner在2012年阿尔卑巴赫金融市场研讨会上发表演讲,主题为银行监管的发展(0700).奥地利央行总裁诺沃特尼将就银行业自我融资问题发表演讲(0900).

9月1日(六)

金边--第44届东南亚国家联盟(ASEAN)经济部长及相关会议,第14届东盟-湄公河流域开发合作(AMBDC)部长级会议,以及第四届湄公河-日本经济部长会议(最后一日).

9月2日(日)

符拉迪沃斯托克--亚太经合组织2012年领导人周(至9月9日).

9月3日(一)

法国斯特拉斯堡--德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)在法国国家行政学院(ENA)主办的会议上,发表如何拯救欧元的演讲.

挪威希尔克内斯--挪威央行副总裁Jan F. Qvigstad发表演讲.

苏黎世--瑞士央行总裁乔丹(Thomas Jordan)在新苏黎世报(NZZ)瑞士资本市场论坛上发表演讲,题为"瑞士作为金融中心所面临的诸多挑战"(0700).

9月4日(二)

悉尼--澳洲央行宣布利率决定(0430).

柏林--欧洲理事会主席范龙佩(Herman Van Rompuy)会见德国总理梅克尔,讨论希腊和西班牙等欧元区议题(1030).

柏林--希腊财政部长史托纳拉斯会晤德国财政部长朔伊布勒.

法兰克福--欧洲央行执委亚斯穆森和德国财长朔伊布勒在银行业结构与银行业文化会议第一天发表演讲.

科特迪瓦阿比让--世界银行行长金墉访问科特迪瓦(象牙海岸).

9月5日(三)

日本下关--日本央行审议委员宫尾龙藏会见山口县商界领袖.

斯德哥尔摩--瑞典央行举行货币政策会议(第一天).

基辅--IMF代表团访问乌克兰,商讨2013年预算、能源行业改革和社会计划的技术问题(最后一天).

伦敦--英国央行举行货币政策委员会(MPC)会议(第一天).

苏黎世--瑞士央行委员丹亭在"第30届SUERF研讨会--国家、银行与经济融资"发表讲话.

符拉迪沃斯托克--第24届亚太经合组织(APEC)部长级会议(至9月6日).

渥太华--加拿大央行宣布利率政策决定(1300).

9月6日(四)

法兰克福--欧洲管委会会议(0700),随后公布利率决议(1145)并召开新闻发布会(1230).

东京--日本央行总裁白川方明在读卖新闻国际经济协会讲话(0500).

阿姆斯特丹--荷兰首相吕特(Mark Rutte)和其它政党领导人就如何应对经济危机、欧洲和荷兰福利进行辩论(1615).

挪威纳尔维克--挪威央行总裁奥尔森(Oeystein Olsen)在Sparebanken Narvik讲话.

挪威斯瓦尔巴特群岛--北欧部长理事会合作会议.

斯德哥尔摩--瑞典央行公布利率决议.

伦敦--英国央行召开货币政策委员会会议(最后一日).

符拉迪沃斯托克--第24届亚太经合组织(APEC)部长级会议(最后一日).

9月7日(五)

塔林--爱沙尼亚发表通胀月报.

加拿大卡尔加里--加拿大央行总裁卡尼在Spruce Meadows圆桌会议上发表演讲(1540).

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 肖群英;审校 戴素萍

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