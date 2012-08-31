〔欧洲个股〕大众CEO对中国一汽可能侵犯其专利表示关切--报导

路透柏林8月30日电---大众汽车(福斯汽车)(VOWG_p.DE)执行长Martin Winterkorn对德国商报表示,大众对中国合资企业伙伴一汽集团可能在未经授权的情况下使用其专利表示关切,并将严格保护自己的专利.

"如果存在关于专利的未决问题,那我们将与合作伙伴就此展开商讨,我们肯定无法接受那点,"周四德国商报刊出的专访援引Winterkorn的话."我们将尽全力保护自己的知识产权,包括在中国."

"有关的一汽工厂位于长春,"Winterkorn说."我们在仔细检查这件事情,将做现场考察."他目前正跟随德国总理梅克尔的代表团访问中国.

欧洲最大的汽车厂商--大众汽车是30年前首进入中国的海外汽车制造商.大众计划在至2016年期间斥资140亿欧元(175.4亿美元),通过合资企业在中国兴建新工厂和生产产品.

大众的管理人员周四称,公司计划斥资2.9亿美元在天津修建一个新的变速器工厂,该工厂所属的项目将需要总计9.27亿欧元投资,并可创造约1,400个新工作岗位.(完)