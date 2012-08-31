〔欧洲个股〕大众CEO对中国一汽可能侵犯其专利表示关切--报导

香港社会：前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透柏林8月30日电---大众汽车(福斯汽车)(VOWG_p.DE)执行长Martin Winterkorn对德国商报表示,大众对中国合资企业伙伴一汽集团可能在未经授权的情况下使用其专利表示关切,并将严格保护自己的专利.
"如果存在关于专利的未决问题,那我们将与合作伙伴就此展开商讨,我们肯定无法接受那点,"周四德国商报刊出的专访援引Winterkorn的话."我们将尽全力保护自己的知识产权,包括在中国."
"有关的一汽工厂位于长春,"Winterkorn说."我们在仔细检查这件事情,将做现场考察."他目前正跟随德国总理梅克尔的代表团访问中国.
欧洲最大的汽车厂商--大众汽车是30年前首进入中国的海外汽车制造商.大众计划在至2016年期间斥资140亿欧元(175.4亿美元),通过合资企业在中国兴建新工厂和生产产品.
大众的管理人员周四称,公司计划斥资2.9亿美元在天津修建一个新的变速器工厂,该工厂所属的项目将需要总计9.27亿欧元投资,并可创造约1,400个新工作岗位.(完)
--编译 白云;审校 张涛
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透东京2月22日 - 日本股市周三早盘在振荡交投中小幅下跌，因美元兑日圆涨势暂停令投资者继续在场边观望。他们还在等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)发布最新的会议记录，以寻找升息线索。
路透香港2月21日 - 芝加哥商业交易所集团(CME Group)亚洲区董事总经理Christopher Fix周二表示，2015年中国市场重挫推动该交易所亚洲交易激增，因中国基金在海外对冲风险，而且中国增长前景依然强劲。