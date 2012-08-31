〔中国房地产〕深圳出台首项针对存量商业地产调控政策,将按参考价征税

路透北京8月31日电---中国深圳市出台首项针对存量商业地产的调控政策,力图消灭"阴阳合同"下的税收漏洞.自10月1日起,对深圳范围内的存量非住宅类房产交易成交价格明显偏低且无正当理由的,将实行按计税参考价格规定计征各项税款.

中国证券报周五报导指出,上海市的银监部门已经出台规定在贷款环节对商业地产的投资进行限制,此次深圳在商业地产的交易环节进行调控,表明商业地产已经引起了监管部门的注意.

不过,深圳地产业内人士指出,非住宅类房产交易按照参考价格计税真正落实还需要有制定进一步的细则.此外,虽然从表面上看,非住宅房产交易按参考价格计税增加了其交易成本,但是能否起到抑制商业地产投资过热的效果还是个未知数.

由深圳地税局、深圳规划和国土资源委员会颁布的相关规定称,存量非住宅类房产交易的计税价格,以交易双方签订的合同成交价格为依据.但申报的成交价格低于该市制定的计税参考价格且无正当理由的,按计税参考价格核定计征交易环节各项税款.

"对之前征税漏洞的修正实际上是对市场化调控手段的确认,这是一种比行政手段更为常态化的调控方式.增加交易成本的目的是不让炒房客获利,是房地产的使用属性回归."中证报援引深圳知名房地产专家王海滨的话称.

此轮调控实施以来,由于没有纳入限购和限贷范围,商业地产成为楼市炒家追逐的热点,商铺写字楼的价格节节攀升,新的泡沫也开始滋生.

深圳去年7月已对二手住宅市场实施交易新规,采取按评估价征税.当时二手住宅交易量大降,随后引发深圳二手中介门店的关门潮,二手住宅的价格也随之松动.不过,随着今年上半年楼市成交的回暖,深圳二手住宅的成交量也出现反弹,截至7月深圳二手房的成交量已经恢复至二手住宅交易新规出台前的水平.

中国实体经济持续放缓但楼市却已回暖,已成为掣肘货币政策放宽的重要考量,市场对楼市调控加码的预期正愈发强烈.不过住建部政策研究中心副主任王珏林认为,严格落实"新国八条"基本就能达到稳定市场效果,即便再出新政也不会越出此范围.[ID:nSB1751046](完)

欲浏览新规详情,请点选深圳市规划和国土资源委员会网站

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