〔澳洲数据〕7月经季节调整民间信贷较上月增长0.2%,预估为增长0.4%

香港社会：前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透悉尼8月31日电---澳洲央行周五公布,7月经季节调整民间信贷较前月增长0.2%.
以下为数据细节(经季节调整百分比变动):
7月 6月 2012年7月/2011年7月
信贷总额 +0.2 +0.3 +4.2
房屋信贷 +0.3 +0.3 +4.9
其他个人用途信贷 -0.3 -0.2 -1.5
企业信贷 +0.1 +0.5 +4.2(完)
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--编译 王翔琼;审校 戴素萍
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