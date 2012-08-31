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亚洲 | 2012年 8月 31日 星期五 09:54 BJT

〔澳洲数据〕7月经季节调整民间信贷较上月增长0.2%,预估为增长0.4%

路透悉尼8月31日电---澳洲央行周五公布,7月经季节调整民间信贷较前月增长0.2%.

以下为数据细节(经季节调整百分比变动):

7月 6月 2012年7月/2011年7月

信贷总额 +0.2 +0.3 +4.2

房屋信贷 +0.3 +0.3 +4.9

其他个人用途信贷 -0.3 -0.2 -1.5

企业信贷 +0.1 +0.5 +4.2(完)

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--编译 王翔琼;审校 戴素萍

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