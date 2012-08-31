〔路透调查〕英国央行料在11月扩大量化宽松规模至4,250亿英镑

* 预料英国央行9月6日会议维持政策不变

* 英国央行资产购买总规模将达4,250亿英镑

* 银行利率至少在2014年4月前不会调整

路透伦敦8月30日电---路透调查显示,面对一潭死水般毫无起色的经济,英国央行料将进一步扩增其3,750亿英镑的量化宽松计划,料最终再追加500亿英镑的购债额度.不过,扩增举动估计要等到11月才可能推出.

随着一系列黯淡的经济数据出炉,且英国政府坚称不会缩减其严厉的撙节计划,这让大多数分析师相信,英国央行将采取进一步印钞举措,不过分析师普遍预料英国央行在9月6日会议上仍将维持政策不变.

调查还显示,略超过多数的分析师称,即便英国经济陷入衰退,财政大臣奥斯本(George Osborne)应坚定执行大幅削减开支的计划,这与上月调查的观点基本相同.

而英国央行将在11月向国内银行体系再度挹注500亿英镑资金,令购债总规模扩大至4,250亿英镑,约相当于英国国内生产总值(GDP)的四分之一.

这与两周前的调查结果一致.

"基本状况是,过去几年英国经济增速几乎为零,我们预料在今年剩余时间内或2013年都难以明显改善,"花旗分析师Michael Saunders说.

"鉴于经济前景将长期停滞,我们相信英国经济需要更多刺激措施,"Saunders并称,他是预料英国央行最终量化宽松规模达5,000亿英镑的两位受访分析师之一.

本周访问的46位分析师中,39人预计英国央行将扩大量化宽松规模,其中超过一半的分析师预料增加500亿英镑.

英国央行在三年前调降利率至0.5%的纪录低位.调查预估中值显示,预料最早在2014年4月前不会调整借款利率.

鉴于进一步降息的空间不大,英国央行转向量化宽松.但有少数且他们的人数还在逐步增加的分析师预料,英国央行或进一步降息至0.25%.一位受访者甚至称,英国央行将调低利率至零.

英国央行货币政策委员会(MPC)委员威尔在上周表示,不认为目前有必要扩大资产购买计划.[ID:nSB1740408](完)