〔全球农业〕全球稻米价格料持稳,东盟生产国是稳定价格的关键--ADB

香港社会：前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透曼谷8月30日电---亚洲开发银行(ADB)[ADB.UL]周四公布的一份报告显示,未来几年全球稻米价格料将保持稳定,东南亚国家联盟(东盟,ASEAN)稻米生产国在稳定市场及满足日益增长的需求上将发挥重要作用.
据ADB的数据显示,东盟国家稻米总产量的年增率料为1.37%,将从2010/11年度的近1.105亿吨增加至2021/22年度的1.283亿吨.此预估值是假设天气情况正常且宏观条件不变.
ADB表示,"迄今为止,稻米市场似乎持稳,目前的产量预估表明整体价格仍将维持稳定,"其并称东盟国家产量增加将助力稳定价格.
不过,若出现类似2007/08年印度因雨季降雨不足而颁布出口禁令的情况,价格仍可能出现震荡.(完)
--编译 王翔琼;审校 张若琪
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
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