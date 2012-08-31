版本:
中国
货币新闻 | 2012年 8月 31日 星期五 10:02 BJT

〔标题新闻〕乌克兰2012/13年谷物出口或降至约2,000万吨--咨询机构基于政府相关文件预测

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL6E8JU8L9]

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐