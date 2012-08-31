中国官员考虑人民币与兹罗提可兑换--波兰机构

(本文由路透中文网编译提供)

路透华沙8月30日电---波兰信息与外国投资局(PAIiIZ)在一份报告中称，上周访问波兰的中国官员提出了人民币与波兰货币兹罗提(Zloty)可兑换的前景，称这将有利于推动两国贸易。

中国的这种暗示不会对业已利用金融市场与中国合作伙伴进行交易的波兰企业造成实际影响，但却是中国推动人民币国际化、以便在未来某阶段实现完全可兑换的重要证据。

中国国务院一代表团上周抵达华沙，讨论波兰经济的私有化计划及中波进一步合作的前景。波兰希望成为中国在东欧的主要贸易合作伙伴。

波兰信息与外国投资局在报告中称：“中国代表团成员认为，引入人民币与兹罗提可兑换机制能够吸引中国企业和游客前来波兰。”

报告还称，波兰央行董事会成员安杰伊·拉奇科(Andrzej Raczko)表示，波兰央行愿意与中国就此问题举行会谈。（完）