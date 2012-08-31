《中国大宗商品综述》螺纹钢期货底部特征显现,但选择抄底仍要"谨慎"

作者 李文科

路透北京8月31日电---种种迹象表明,在再度连续下跌十多天之后,上海期交所螺纹钢期货<0#SRB:>似乎开始酝酿一场多空反转.不过,与以往不同的是,很多投资者对这次钢材期货所谓的"底部"并没有足够的底气.

本周上海螺纹钢期货市场出现了以往底部的明显特征:盘中成交放出巨量,总持仓量再次向纪录高位靠近,期价则跌破纪录等等,但铁矿石价格是否仍有下跌空间,中国经济是否仍会持续探底,成为钢材期货能否形成真正底部的最大变数.

从上述特征中看出希望的投资者开始采取行动,一私募期货基金投资总监王先生最近几个月持续在观察钢材期货走势,并期待能在底部小试牛刀,本周四他第二次出手,以3,500元左右的价格买入1305合约.

"我只是小试一下,其他品种也没得做,就算它在底部盘也没关系,明年开完两会能反弹10-15%也好,我这是炒预期,就当是存款了,也总比存款好吧."他称.

但王先生亦坦言,这次买入得很少,前几周一次入市后在止损点砍仓的经历令他更加谨慎,而这一次他同样设好止损,"到了止损点当然就会出来,这是一定要保持理性的."

1305合约曾于一月前在3,750元上下震荡数日,给予投资者构筑底部的希望,但随后破位下跌,最低跌至3,404元,最大跌幅逾9%.

多头的行动略显谨慎,而空头的如虹气势仍在延续,4月以来螺纹钢期货下跌过程中的数个"底部"脆弱不堪,其中最主要的原因就是基本面的"不给力",这也正是较以前底部特征出现时的最大不同所在.

对于后市,做空依然是主流.上海中期的钢材分析师黄慧文认为,现在去抄底螺纹钢应该谨慎,因真正底部的确认还需要过程,无论技术面反弹的特征多么明显,但基本面仍很差,即使有反弹也非常弱.

疲弱的基本面导致需求仍无亮点,而钢厂的生产热情不减,减产依然是雷声大,雨点小,虽然这两周钢材社会去库存化进程稍有进展,但仍难摆脱颓势.

重点钢厂库存已逼近历史最高点.据钢协统计数据显示,7月下旬76家重点钢铁企业钢材库存为1,245万吨,比7月上旬上升66万吨,距离今年2月中旬创出的历史最高库存仅一步之遥.

这就是为什么黄慧文给出这样的操盘建议,"大方向还是做空,不建议做多,如果行情出现反弹,高位空单可以获利了结.即使是做长线,主空也没什么问题,理由就是看淡现货."

更多关注于现货的中国联合钢铁网杨进先亦对现货市场缺乏信心.他的观点是"以反弹出货为主,切忌盲目抄底."

中国上海期货交易所的螺纹钢主力合约SRBF3周五已经较年初的高点跌近25%,而8月以来下跌约一成.

面临产能严重过剩和经济疲弱的境况,中国钢铁产业的基本面难言乐观.中国钢铁工业协会副会长王晓齐此前坦言,现在中国钢铁业卖一吨钢的利润是1.68元,远低于去年上半年吨钢利润的118元.

钢铁业已成为上半年中国A股市场业绩亏损重灾区,能赚钱的钢企寥寥无几.近期密集出炉的钢铁类上市公司半年报可谓"惨不忍睹".其中,马钢股份(600808.SS)(0323.HK)巨额亏损达18.93亿元,同比减少710%.而宝钢(600019.SS)上半年虽实现净利96.1亿元,但扣除非常性损益后,其净利同比下降52.9%.

**"底"在哪里"**

基本面决定市场的方向,钢价的"底"究竟在哪里?

实际上,目前中国钢材的需求面要好于2008年金融危机的时期,引发目前"跌跌不休"钢价的是铁矿石价格的恐慌性崩盘,因此,"若想知道钢价的底在哪里,就要看矿价的底在哪里."

垄断了全球70%铁矿石贸易量的三大铁矿石供应商(力拓(RIO.AX)、必和必拓(BHP.AX)和淡水河谷(VALE5.SA))之前一直在品尝"中国需求"带来的利润盛宴,而在今年7月矿价跌破每吨130美元,并一路暴跌至如今约90美元之后,矿石供应商开始品尝"买方"市场的滋味.

"钢价进入了一个没有节制的下跌,是市场一个再平衡的过程,是在矿价和钢价之间寻找平衡."中国钢铁网信息总监徐向春如是说.

在他看来,整体矿石市场对全球最大的铁矿石消费国--中国的经济缺乏信心导致了矿石最终的"恐慌性下跌".

而从成本角度而言,矿石供应商仍有继续下调矿价的可能,按照"两拓"(力拓和必和必拓)成本,一吨铁矿石的成本不过40-50美元左右,但已然跌破90美元的进口矿价将抑制中国国内铁矿石生产,因为品味较低的中国铁矿石开采成本至少在80美元以上.

"如果说矿价高之前是因为需求支撑,现在对需求的信心荡然无存,市场的信心从以前的期待变成了恐惧和崩溃."徐向春称.

品味62%的现货铁矿石价格.IO62-CNI=SI为每吨88.70美元,较年初的138美元跌逾35%,恐慌性的暴跌出现在7月份之后,目前已较7月初的134美元下跌34%.

实际上,在刚性需求依然存在的情况下,钢材市场之所以依旧跌跌不休就是因为丧失信心,能否走稳关键要看中国的经济数据和政策支撑能否给市场以信心.

因此,现在的钢价可能还不是真正的"底",不过市场仍有希望,那就是在金九银十来临之际,虽然不期望需求能大幅回升,但毕竟是施工旺季,高温后恢复的施工需求以及矿价暴跌后供应的减少或许会令钢价形成相对的底部.

**本周大宗商品相关新闻一览**

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--Home专栏称,铁矿石市场再次变得糟糕不堪.价格在短短一个月内就大跌逾20%.当前的暴跌已变得具有自我推进性质.[ID:nSB1742392](完)

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