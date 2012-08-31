〔中国新债〕进出口行下周三将招标发行150亿元固息金融债,期限五年

香港社会：前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透北京8月31日电---中国进出口银行周五公告称,将于下周三(9月5日)招标发行150亿元人民币固息金融债,期限五年.
刊登在中国债券信息网的公告显示,上述债为进出口行今年第13期金融债.具体条款如下:
第13期
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招标总量 150亿元
期限/计息方式 五年/固息
招标时间 9月5日日10:00-11:00
招标方式 单一利率中标(荷兰式)
缴款日/起息日 9月12日
发行期 9月5日-9月12日
上市日 9月18日
基本承销额 无
付息频率 按年付息
--------------------------------------------------(完)
参看详情,可点选中国债券信息网(here)
--发稿 曹巍浩; 审校 曾祥进
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
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