〔俄罗斯农业〕交易商预计俄罗斯最早10月采取措施,限制谷物出口--调查

墨西哥金融：央行将提供多达200亿美元外汇对冲以扶助披索
路透墨西哥市2月21日 - 墨西哥金融政策高层官员周二表示，央行将提供多达200亿美元的外汇对冲，这项重大政策转向是为了协助墨西哥抑制重创披索的波动性。
路透伦敦8月30日电---一项路透对国际谷物交易商的调查显示,俄罗斯可能会限制谷物出口,并最早或在10月开征惩罚性关税,由于旱灾影响,该国粮食产量预估甚至比2010年的灾难性水平还要低.
接受路透访问的10名国际交易商和分析师中,五名认为可能征收出口税,其他可能采取的措施包括实施出口限额,甚至直接禁止出口.有六名受访者认为出口限制可能在10月实施.
俄罗斯政府近期大幅下调2012年谷物产量预估,至7,500万吨,引发该国可能限制出口并刺激全球价格上涨的担忧.
不过,很少有人认为俄罗斯会像两年前一样,直接禁止出口,刺激价格大涨,并损害埃及等主要买家的利益.交易商深信,该国可能实行出口税或出口限额.俄罗斯为全球主要的小麦出口国.(完)
--编译 李春喜;审校 孙茉莉
路透墨西哥市2月21日 - 墨西哥金融政策高层官员周二表示，央行将提供多达200亿美元的外汇对冲，这项重大政策转向是为了协助墨西哥抑制重创披索的波动性。
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透悉尼2月22日 - 美国大豆价格周三上涨，摆脱上日所及三周低点，但涨势受限，因南美有利于作物生长的天气提升了有关全球供应充裕的预期。 芝加哥期货交易所(CBOT)主力3月大豆合约涨0.3%至每蒲式耳10.29-1/2美元。周二收跌0.6%，盘中创下2月1日以来最低价10.26美元。 主力玉米合约涨0.2%至每蒲式耳3.70美元。上日涨0.3%，盘中触及2月8日以来最低价3.66-1/2美元。 交投最活跃的小麦期货几近持平于每蒲式耳4.37-3/4美元。该合约周二收低1.1%，盘中触及2月9日以来低点4.35美元。 本地天气分析师称，周末阿根廷大雨很可能有利于作物，缓解稍早忧虑。 巴西天气适宜，而该国大豆产量创纪录新高的预期则加重了看空情绪。 美国农业部一周出口数据支撑小麦价格。 政府公布的美国小麦最近一周出口检验数量为558,252吨，超出了贸易商预估的35-55万吨范围。 美国农业部周二表示，过去一日民间出口商向未知目的地出口了11.12