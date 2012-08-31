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货币新闻 | 2012年 8月 31日 星期五 10:46 BJT

〔俄罗斯农业〕交易商预计俄罗斯最早10月采取措施,限制谷物出口--调查

路透伦敦8月30日电---一项路透对国际谷物交易商的调查显示,俄罗斯可能会限制谷物出口,并最早或在10月开征惩罚性关税,由于旱灾影响,该国粮食产量预估甚至比2010年的灾难性水平还要低.

接受路透访问的10名国际交易商和分析师中,五名认为可能征收出口税,其他可能采取的措施包括实施出口限额,甚至直接禁止出口.有六名受访者认为出口限制可能在10月实施.

俄罗斯政府近期大幅下调2012年谷物产量预估,至7,500万吨,引发该国可能限制出口并刺激全球价格上涨的担忧.

不过,很少有人认为俄罗斯会像两年前一样,直接禁止出口,刺激价格大涨,并损害埃及等主要买家的利益.交易商深信,该国可能实行出口税或出口限额.俄罗斯为全球主要的小麦出口国.(完)

--编译 李春喜;审校 孙茉莉

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