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货币新闻 | 2012年 8月 31日 星期五 10:41 BJT

〔标题新闻〕路透/Ipsos最新民调显示,罗姆尼以44%的支持率略微领先奥巴马的42%

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL2E8JUEJ0]

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