〔路透专访〕巴克莱新任CEO着眼推出可靠的RoE计划

路透伦敦8月30日电---巴克莱(BARC.L)新任首席执行官Antony Jenkins改弦易辙,不再瞄准前任设定的积极盈利目标,他表示,他个人更偏好的目标是实现比银行资本成本率更高的股权收益率(RoE).

Jenkins称,他的三大首要任务分别是,在经历过去几个月颠簸后将银行稳定下来;推出提振和实现投资者可以为继报酬水准的"可靠"计划;制定长期计划,让巴克莱成为客户"愿意选择的"银行.

"提出一个让RoE高于股权成本的可靠确切计划,这点真的很重要.我们已经在进行很多相关工作,但我想加快,扩大并实现它."他在接受路透访问时说.

Jenkins表示,其目标是实现比巴克莱约11.5%的股权资本成本率更高的RoE,而不是以前任CEO戴蒙德所设13%的绝对RoE为目标.(完)