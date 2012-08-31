〔日本债市〕早盘多数持稳,日本疲弱工业生产数据提供支撑

路透东京8月31日电---日本指标公债周五持稳,受国内工业生产数据意外走弱支撑,不过交投迟滞,因投资者等候美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克周五稍晚的讲话.

指标10年期公债期货2JGBv1早盘收升0.07个基点,至143.96,在工业生产数据出炉后,一度升至两周高位144.00.

日本7月工业生产意外减少,因对中国和欧洲出口的放缓促使制造商削减产出.[ID:nSB1753290]