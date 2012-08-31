〔日本债市〕早盘多数持稳,日本疲弱工业生产数据提供支撑

香港社会：前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透东京8月31日电---日本指标公债周五持稳,受国内工业生产数据意外走弱支撑,不过交投迟滞,因投资者等候美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克周五稍晚的讲话.
指标10年期公债期货2JGBv1早盘收升0.07个基点,至143.96,在工业生产数据出炉后,一度升至两周高位144.00.
日本7月工业生产意外减少,因对中国和欧洲出口的放缓促使制造商削减产出.[ID:nSB1753290]
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透东京2月22日 - 日本股市周三早盘在振荡交投中小幅下跌，因美元兑日圆涨势暂停令投资者继续在场边观望。他们还在等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)发布最新的会议记录，以寻找升息线索。
路透香港2月21日 - 芝加哥商业交易所集团(CME Group)亚洲区董事总经理Christopher Fix周二表示，2015年中国市场重挫推动该交易所亚洲交易激增，因中国基金在海外对冲风险，而且中国增长前景依然强劲。