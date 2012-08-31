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货币新闻 | 2012年 8月 31日 星期五 10:37 BJT

〔标题新闻〕飓风艾萨克(Isaac)在路易斯安那州北部减弱为热带气旋--美国国家飓风中心

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL4E8JU7BC]

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