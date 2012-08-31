〔路透调查〕美国基金经理人在8月增加对投资级债券和美股的资金配置

墨西哥金融：央行将提供多达200亿美元外汇对冲以扶助披索
路透墨西哥市2月21日 - 墨西哥金融政策高层官员周二表示，央行将提供多达200亿美元的外汇对冲，这项重大政策转向是为了协助墨西哥抑制重创披索的波动性。
路透纽约8月30日电---路透调查显示,美国基金经理在8月增持投资级公司债和美股,同时降低在美国公债方面的曝险,表明其对经济前景的乐观度上升.
此次调查进行的时间为8月13-28日,受访者为13家美国基金公司,结果显示这些公司对美国和加拿大债券的平均持仓比重从7月时的58.9%升至64.3%.
这些公司的投资级公司债持有比重从7月时的25.9%上升至35.8%.同时,高收益"垃圾"债的持仓从前月的13.2%降至10.3%.
"一些固定收益投资者希望从公司债方面获得更多收益,但他们也看重投资安全,"Ridgeworth Investments资深投资分析师Alan Gayle谈及资金从垃圾债流向投资级公司债时这样说到.
虽然美国和加拿大债券吸引了更多投资,但美国基金公司整体债券持仓比重从7月时的28.8%降至27.6%.
公债抛售的情况尤其严重,基金持仓从7月时的48.8%降至38.6%.调查结果反映了资金从美国公债中大量出逃的情况.
Ameriprise Financial资深经济分析师Russell Price表示,美国公债失宠,表明基金经理们对于美国经济的前景越来越有信心.他指出,房屋销售情况改善,企业活动增加,零售销售增强,都令人们的看法更趋乐观.
调查亦显示,对于美国联邦储备理事会(美联储)未来刺激美国经济计划的预期发生重大转变.仅44%的投资者认为在2012年底之前央行会采取第三轮购债行动(亦即量化宽松政策),上月相同调查中70%的受访者持此看法.
路透调查显示,美国基金公司对整体股票的投资比重从7月时的63.7%升至64.6%,为4月以来最高百分比.
这些公司对全球股权投资中,美加股票平均占到66%,高于7月时的65.4%,亦是至少14个月来最高.
"就业数据好于预期,欧盟发布的政策声明令人鼓舞,在8月帮助支撑了美国股市,"Ridgeworth的Gayle表示.他指的是欧洲央行总裁德拉吉有关竭尽全力维护欧元的承诺.
过去一个月中对于欧元区资产的投资下降,对欧元区债券的平均持仓比重从7月的15.3%下降至9.5%,对欧元区股票的平均配置比重也从11.9%降至11.4%.
"目前,围绕欧元区下一步行动的不确定性正在产生巨大影响,"Gayle说.
"许多投资者感觉谈判正处在非常紧张的阶段,他们宁愿离场等待."他补充说.
美国基金公司亦增持信用违约互换(CDS)和担保债务凭证(CDO)等其它信用资产,持仓比重从12.2%增至15.3%.(完)
--编译 郑茵;审校 徐文焰
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