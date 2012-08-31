〔路透调查〕印尼卢比空仓增至两个月高位,坡元和披索多仓被大举轧平

墨西哥金融：央行将提供多达200亿美元外汇对冲以扶助披索
路透墨西哥市2月21日 - 墨西哥金融政策高层官员周二表示，央行将提供多达200亿美元的外汇对冲，这项重大政策转向是为了协助墨西哥抑制重创披索的波动性。
* 印尼卢比空仓规模为7月初以来最高
* 菲律宾披索多仓规模减少过半
* 坡元多仓几乎全部轧平
路透新加坡8月30日电---路透调查显示,印尼卢比空仓在过去两周以来触及近两个月高位,菲律宾披索和新加坡坡元的多仓则大减.本周五,美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克将发表讲话.
贝南克将在美联储在杰克森霍尔(Jackson Hole)召开的全球央行官员和经济学家年会上讲话.
贝南克曾在前两年的年会上暗示美联储宽松的政策走向,这次投资者将审视他的讲话,寻找美国将进一步放宽政策的线索.如果成真,将提振全球风险胃纳.
但对印尼而言,对流动性恶化和资金逃出债市的忧虑却伤及卢比IDR=ID人气.周四公布的对13位汇市分析师的调查显示,卢比兑美元空仓规模升至7月初以来最高.
交易员称,此前卢比实际汇率低于报价.
外汇交易商也削减菲律宾披索PHP=PDSP和坡元多仓SGD=D3,因投资者静候贝南克讲话.这两个货币是年内迄今为止表现最好的亚洲新兴货币,年内涨幅分别为3.8%和3.6%.
坡元多仓几乎全被轧平,披索多仓减少过半.此前于8月16日公布的调查显示,汇市投资者已将披索多仓规模砍过一半以上.
投资者轧平大部分印度卢比INR=D2空仓,同时等待贝南克是否会就美联储开启另一轮量化宽松计划给出暗示.
但本月公布的最新经济数据显示美国经济温和复苏,令有关美联储9月采取更多刺激政策的预期降温.
本次路透调查目的在评估市场对九种亚洲新兴货币兑美元的仓位状况,包括:人民币CNY=CFXS、韩元KRW=KFTC、坡元SGD=D3、印尼卢比IDR=ID、台币TWD=TP、印度卢比INR=D2、菲律宾披索PHP=PDSP、马币MYR=MY和泰铢THB=D3.
调查估值介于负3到正3,旨在衡量一种货币的净多头或净空头仓位情况.正3表示市场高度做多美元.
数据中包括了通过无本金交割远期外汇(NDF)持有的仓位.
调查结果ASIAPOSN如下:
(美元兑每种货币的仓位情况)
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日期 人民币 韩元 坡元 印尼卢比 台币 印度卢比 马币 菲律宾披索 泰铢
8月30日 0.07 -0.42 -0.05 0.70 -0.15 0.08 -0.44 -0.20 -0.04
8月16日 -0.01 -0.69 -0.61 0.52 0.21 0.34 -0.30 -0.48 -0.06
8月 2日 -0.34 -1.04 -1.11 -0.10 0.17 0.10 -0.60 -1.15 -0.22
7月19日 -0.35 -0.98 -1.11 0.10 0.02 0.29 -0.06 -1.13 -0.20
7月 5日 -0.08 -0.78 -0.39 0.76 0.18 0.23 0.34 -0.84 0.23
6月22日 0.52 -0.22 -0.57 1.29 0.18 1.54 0.19 -0.21 0.35
6月 8日 0.17 0.55 0.25 1.19 0.58 1.33 0.77 0.35 0.54
------------------------------------------------------------------------(完)
--编译 梁睿雪; 审校 高琦
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