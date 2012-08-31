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亚洲 | 2012年 8月 31日 星期五 10:49 BJT

〔金属期市〕LME期铜连跌四天后小涨,关注杰克森霍尔会议

路透上海8月31日电---伦敦期铜周五小涨,可能终止此前四日跌势,因投资者在美国怀俄明州杰克森霍尔(Jackson Hole)央行官员会议前夕回补空头部位,他们寄望会议能带来交易线索.

期铜料将维持区间整理格局,其上档受到全球经济低迷忧虑挥之不去的压制,而寄望当局祭出新的刺激措施令其跌势受限.

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