〔金属期市〕LME期铜连跌四天后小涨,关注杰克森霍尔会议

香港社会：前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透上海8月31日电---伦敦期铜周五小涨,可能终止此前四日跌势,因投资者在美国怀俄明州杰克森霍尔(Jackson Hole)央行官员会议前夕回补空头部位,他们寄望会议能带来交易线索.
期铜料将维持区间整理格局,其上档受到全球经济低迷忧虑挥之不去的压制,而寄望当局祭出新的刺激措施令其跌势受限.
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透东京2月22日 - 日本股市周三早盘在振荡交投中小幅下跌，因美元兑日圆涨势暂停令投资者继续在场边观望。他们还在等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)发布最新的会议记录，以寻找升息线索。
路透香港2月21日 - 芝加哥商业交易所集团(CME Group)亚洲区董事总经理Christopher Fix周二表示，2015年中国市场重挫推动该交易所亚洲交易激增，因中国基金在海外对冲风险，而且中国增长前景依然强劲。