《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--8月31日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= 暂无 ============================================================================================= 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= *辽通化工 20 10 12 9/5簿记建档 中国银行 AA+ 9/6 9/7 ( 000059.SZ ) 民生银行 ============================================================================================= *普天信息 36 20 12 9/5簿记建档 光大银行 AA+ 9/6 9/7 ============================================================================================= *中铝公司 50 50 12 9/7簿记建档 农业银行 AAA 9/10 9/11 中信银行 ============================================================================================= 赣粤高速 12 12 12 9/3簿记建档 农业银行 AAA 9/5 9/6 ( 600269.SS ) ============================================================================================= 陕西煤业 35 35 12 9/4簿记建档 国开行 AAA 9/5 9/6 化工集团 工商银行 ============================================================================================= 三花控股集团 11 5 12 9/4簿记建档 招商银行 AA 9/6 9/7 ============================================================================================= 浙江农资集团 9 5 12 9/4簿记建档 农业银行 AA 9/6 9/7 ============================================================================================= 江苏沙钢集团 46 23 12 9/5簿记建档 工商银行 AA+ 9/6 9/7 浦发银行 ============================================================================================= 开滦集团 9 9 12 9/5簿记建档 国开行 AAA 9/6 9/7 ============================================================================================= 韶能股份 6 6 12 9/5簿记建档 兴业银行 AA- 9/6 9/7 ( 000601.SZ ) 中国银行 ============================================================================================= 滨海投资集团 6 3 12 9/5簿记建档 农业银行 A+ 9/7 9/10 ============================================================================================= 阳谷祥光铜业 10 5 12 推迟发行 国开行 AA- -- -- ============================================================================================= 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= *北大方正集团 30 10 2 9/7簿记建档 国开行 AA+ 9/10 9/11 20 5 建设银行 (两品种可双向回拨调整) ============================================================================================= *陕西有色 30 30 5 9/7簿记建档 兴业银行 AAA 9/10 9/11 金属控股集团 ============================================================================================= 滨化股份 15 7 5 9/4簿记建档 招商银行 AA 9/5 9/6 ( 601678.SS ) ============================================================================================= 北京基础 40 20 5 9/4簿记建档 工商银行 AAA 9/5 9/6 设施投资公司 北京银行 ============================================================================================= 无锡广电 5 2 5 9/4簿记建档 民生银行 AA 9/5 9/6 发展公司 ============================================================================================= 广东广晟 20 20 5 9/4簿记建档 光大银行 AAA 9/5 9/6 资产经营公司 ============================================================================================= 福建交通 4.4 4.4 3 9/4簿记建档 中信银行 AA 9/6 9/7 运输集团 ============================================================================================= 广州地下铁道 100 35 5 9/4簿记建档 中国银行 AAA 9/5 9/6 总公司 建设银行 ============================================================================================= 北京首都 25 15 5 9/5簿记建档 工商银行 AAA 9/6 9/7 公路发展集团(一期) 建设银行 ============================================================================================= 北京首都 25 10 3 9/5簿记建档 工商银行 AAA 9/6 9/7 公路发展集团(二期) 建设银行 ============================================================================================= 福建投资 25 12 5 9/5簿记建档 国开行 AA+ 9/6 9/7 开发集团 浦发银行 ============================================================================================= 山东黄金 17 17 5 9/5簿记建档 中国银行 AAA 9/6 9/7 集团 交通银行 ============================================================================================= 义马煤业集团 18 10 5 9/6簿记建档 民生银行 AA+ 9/7 9/10 ============================================================================================= 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 暂无 ============================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,