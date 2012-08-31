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亚洲 | 2012年 8月 31日 星期五 17:49 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--8月31日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 
 
1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 
 
 发行人      注册金额  拟发规模  期限    发行日      主承销商  主体评级     起息日   上市日 
              (亿元)    (亿元)   (月)                                      (缴款日) 
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暂无   
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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):
 
 发行人      注册金额  拟发规模  期限     发行日        主承销商   主体评级   起息日   上市日 
              (亿元)    (亿元)   (月)                                        (缴款日)
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*辽通化工       20        10      12    9/5簿记建档     中国银行    AA+       9/6       9/7
(000059.SZ)                                             民生银行
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*普天信息       36        20      12    9/5簿记建档     光大银行    AA+       9/6       9/7  
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*中铝公司       50        50      12    9/7簿记建档     农业银行    AAA       9/10      9/11
                                                        中信银行
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赣粤高速        12        12      12    9/3簿记建档     农业银行    AAA       9/5       9/6
(600269.SS)
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陕西煤业        35        35      12    9/4簿记建档     国开行      AAA       9/5       9/6
化工集团                                                工商银行
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三花控股集团    11         5      12    9/4簿记建档     招商银行    AA        9/6       9/7 
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浙江农资集团     9         5      12    9/4簿记建档     农业银行    AA        9/6       9/7 
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江苏沙钢集团    46        23      12    9/5簿记建档     工商银行    AA+       9/6       9/7
                                                        浦发银行
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开滦集团         9         9      12    9/5簿记建档     国开行      AAA       9/6       9/7
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韶能股份         6         6      12    9/5簿记建档     兴业银行    AA-       9/6       9/7
(000601.SZ)                                             中国银行
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滨海投资集团     6         3      12    9/5簿记建档     农业银行     A+       9/7       9/10
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阳谷祥光铜业    10         5      12      推迟发行      国开行      AA-       --        --
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3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 
 
 发行人     注册金额  拟发规模  期限     发行日        主承销商   主体评级   起息日    上市日 
             (亿元)    (亿元)   (年)                                        (缴款日)
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*北大方正集团  30       10       2     9/7簿记建档     国开行       AA+     9/10       9/11
                        20       5                     建设银行
                   (两品种可双向回拨调整)
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*陕西有色      30       30       5     9/7簿记建档     兴业银行     AAA      9/10       9/11
金属控股集团
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滨化股份       15        7       5     9/4簿记建档     招商银行     AA       9/5        9/6
(601678.SS)
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北京基础       40       20       5     9/4簿记建档     工商银行     AAA      9/5        9/6
设施投资公司                                           北京银行
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无锡广电        5        2       5     9/4簿记建档     民生银行      AA      9/5        9/6   
发展公司
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广东广晟       20       20       5     9/4簿记建档     光大银行     AAA      9/5        9/6
资产经营公司
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福建交通       4.4     4.4       3     9/4簿记建档     中信银行      AA      9/6        9/7
运输集团
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广州地下铁道   100      35       5     9/4簿记建档     中国银行     AAA      9/5        9/6    
总公司                                                 建设银行                    
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北京首都       25       15       5     9/5簿记建档     工商银行     AAA      9/6        9/7
公路发展集团(一期)                                     建设银行
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北京首都       25       10       3     9/5簿记建档     工商银行     AAA      9/6        9/7
公路发展集团(二期)                                     建设银行
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福建投资       25       12       5     9/5簿记建档     国开行       AA+      9/6        9/7
开发集团                                               浦发银行
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山东黄金       17       17       5     9/5簿记建档     中国银行     AAA      9/6        9/7
集团                                                   交通银行
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义马煤业集团   18       10       5     9/6簿记建档     民生银行     AA+      9/7        9/10
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4.以下为将发行或申请发行集合票据:  
  
 发行人       注册金额  拟发规模  期限    发行日     主承销商    债项评级     起息日  上市日  
               (亿元)    (亿元)   (年)                                       (缴款日)  
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暂无
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5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,

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