〔澳新汇市〕澳元和新西兰元走势挣扎,澳洲公债上扬

香港社会：前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透惠灵顿/悉尼8月31日电---澳元和新西兰元周五在一个月低位附近徘徊,因大宗商品依然承压,此外投资者忧心美国出炉更多刺激举措的机率不大.
澳洲公债受到支撑,三年期公债期货YTTc1跳涨至一个月高位97.570,隐含收益率(殖利率)报2.46%.重要阻力位于97.598,为6-8月跌势的50%回档技术位.
10年期公债期货YTCc1升至97.02,为8月3日以来最高,隐含收益率报3%,远低于10年期公债收益率3.5%.
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透东京2月22日 - 日本股市周三早盘在振荡交投中小幅下跌，因美元兑日圆涨势暂停令投资者继续在场边观望。他们还在等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)发布最新的会议记录，以寻找升息线索。
路透香港2月21日 - 芝加哥商业交易所集团(CME Group)亚洲区董事总经理Christopher Fix周二表示，2015年中国市场重挫推动该交易所亚洲交易激增，因中国基金在海外对冲风险，而且中国增长前景依然强劲。