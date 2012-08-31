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亚洲 | 2012年 8月 31日 星期五 10:53 BJT

〔澳新汇市〕澳元和新西兰元走势挣扎,澳洲公债上扬

路透惠灵顿/悉尼8月31日电---澳元和新西兰元周五在一个月低位附近徘徊,因大宗商品依然承压,此外投资者忧心美国出炉更多刺激举措的机率不大.

澳洲公债受到支撑,三年期公债期货YTTc1跳涨至一个月高位97.570,隐含收益率(殖利率)报2.46%.重要阻力位于97.598,为6-8月跌势的50%回档技术位.

10年期公债期货YTCc1升至97.02,为8月3日以来最高,隐含收益率报3%,远低于10年期公债收益率3.5%.

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