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亚洲 | 2012年 8月 31日 星期五 11:12 BJT

〔中国新债〕中铝公司下周五将发行50亿元短期融资券,期限一年

路透上海8月31日电---中国铝业公司周五公告称,将于下周五(9月7日)簿记建档发行50亿元
人民币短期融资券,期限一年.

  中铝公司公司主要从事矿产资源开发、有色金属冶炼加工、相关贸易及工程技术服务等,是
目前全球第二大氧化铝供应商.公司拥有下属上市子公司——中国铝业(2600.HK)(601600.SS).

  具体条款如下:

   发行人    注册金额 拟发规模   期限    发行日       承销商    主体评级    起息日    上市日
              (亿元)   (亿元)    (月)                                      (缴款日)
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  中铝公司      50       50       12    9/7簿记建档   农业银行     AAA       9/10      9/11
                                                      中信银行
 =============================================================================================
(完)

  参看详情,可点选上海清算所网站(here)

  --发稿 冉莹; 审校 曾祥进

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