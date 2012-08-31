〔中国新债〕中铝公司下周五将发行50亿元短期融资券,期限一年

香港社会：前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透上海8月31日电---中国铝业公司周五公告称,将于下周五(9月7日)簿记建档发行50亿元 人民币短期融资券,期限一年. 中铝公司公司主要从事矿产资源开发、有色金属冶炼加工、相关贸易及工程技术服务等,是 目前全球第二大氧化铝供应商.公司拥有下属上市子公司——中国铝业(2600.HK)(601600.SS). 具体条款如下: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= 中铝公司 50 50 12 9/7簿记建档 农业银行 AAA 9/10 9/11 中信银行 ============================================================================================= (完) 参看详情,可点选上海清算所网站(here) --发稿 冉莹; 审校 曾祥进
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透东京2月22日 - 日本股市周三早盘在振荡交投中小幅下跌，因美元兑日圆涨势暂停令投资者继续在场边观望。他们还在等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)发布最新的会议记录，以寻找升息线索。
路透香港2月21日 - 芝加哥商业交易所集团(CME Group)亚洲区董事总经理Christopher Fix周二表示，2015年中国市场重挫推动该交易所亚洲交易激增，因中国基金在海外对冲风险，而且中国增长前景依然强劲。