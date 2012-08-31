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货币新闻 | 2012年 8月 31日 星期五 12:03 BJT

〔中国稀土〕总理温家宝称,中国无意限制稀土出口

路透北京8月31日电---中国国务院总理温家宝周五表示,中国无意限制稀土出口.他是在与来访的德国总理梅克尔主持的论坛上作此番表示的.

中国商务部本月向符合条件企业下达2012年第二批稀土出口配额共9,770吨,令今年稀土出口配额增至30,996吨.[ID:nSB1737748]

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